В администрации Краснодарского края сменились руководители ключевых департаментов

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Глава департамента архитектуры и градостроительства Кубани Юрий Рысин покинул свой пост.

Он один из долгожителей властных структур. Главным архитектором края Юрий Рысин был назначен в 2002 году. В 2006 году занял должность руководителя департамента по архитектуре и градостроительству региона.

Например, при нем в Краснодарском крае снизилось количество нарушений при выдаче разрешений на строительство. Если в 2016 году их было 231, то в 2017 году закон преступали в 135 случаях.

Теперь кресло руководителя департамента архитектуры и градостроительства займет архитектор Илья Поздняков из «Архитекторы.рф». В послужном списке 33-летнего специалиста проект реконструкции центральной части Зеленоградска Калининградской области, который стал победителем Всероссийского конкурса. В свою очередь Юрий Рысин займет должность советника губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Департамент инвестиций возглавит Василий Воробьёв. Ранее он был начальником центра сопровождения инвестпроектов.

- Директором департамента внутренней политики станет, как и ожидалось, Александр Топалов, - сообщает Телеграм-канал Красная,35.

Напомним, что до этого он занимал должность первого заместителя директора департамента.

По данным источника канала, в социальном блоке все министры сохранили свои места.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, кто остался без кресла в новой команде губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев озвучил имена своих заместителей.