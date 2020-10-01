«Она не кусается»: в Сочи обезьяна цапнула ребенка во время фотосессии

Фото: архив КП

В Сочи маленькая девочка стала очередной жертвой безответственности пляжного фотографа. Родители решили сфотографировать дочку с обезьянкой. Малышка доверчиво прижалась щекой к зверушке. Но обезьянке это не понравилась, и она укусила ребенка за щеку.

Девочка очень испугалась, расплакалась. Ее родители были в шоке

- Уличный фотограф только руками развел. Еще минуту назад он уверял, что обезьянка не кусается, - рассказали очевидцы происшествия.

Представители местной организации зоозащитников прокомментировали инцидент «Комсомольской правде» - Кубань».

- Мы уже много лет требуем запрет на фотоуслуги с животными. В данном случае страдают измученные зверушки, а те, кто с ними фотографируется, подвергает себя риску, - рассказала зоозащитница Сочи.

УВД Сочи зарегистрировало материал по данному факту и назначило проверку.

- По результатам проверки в отношении владельца обезьяны составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП Российской Федерации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Представитель пресс-службы добавил, что материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Он напомнил, что сочинские полицейские регулярно проводят рейды по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности фотографов с экзотическими животными.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи фотограф мучил мартышку на улице.