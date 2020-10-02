Первые заморозки в Краснодарском крае 2020: когда нужно укутывать теплолюбивые растения

Подморозить может не раньше ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Огурцы на кубанских грядках уже повесили "уши". Самые нежные культуры реагируют на температурные качели быстрее остальных. Однако первые заморозки в Краснодарском крае еще даже не наступали.

- Видите, было +35 - они держались, а сейчас ночью до +8 опускается, - держит жительница станицы Северской сухую огуречную ветвь. - Даже мороза им не надо, чтобы сникнуть.

Точно также осенние, пусть и некритичные градусы восприняли цветы на клумбах. Многие уже вовсе исчезли под опавшей листвой.

- В этом нет ничего необычного, период цветения у растений на Кубани небольшой, - говорит специалисты-эколог Вениамин Голубитченко. - Если вы оставили на улице комнатные цветы, то уже сейчас ночами им точно некомфортно на улице. Они не закалены холодами. Лучше, конечно, убрать их в дом. Но кутать к зиме уличные цветы еще рановато.

К слову, действительно, рискованные температуры для растительности в Краснодарском крае ожидаются только в конце ноября.

- Если судить по прошлому году, то минус может придти только после 20 ноября, - поясняют синоптики. - Но об этом пока говорить рано.

Однако сейчас долгосрочных прогнозов они делать не берутся. Ожидается, что октябрь в Краснодарском крае пока будет теплым, до +20 градусов.