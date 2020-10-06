«Владельцы авто в шоке»: в Краснодаре девочка поцарапала иномарки во дворе многоэтажного дома

Скрин: @kaskadkrd

В Краснодаре кто-то поцарапал иномарки во дворе ЖК "Каскад" в микрорайоне Гидростроителей. На капотах целого ряда припаркованных автомобилей (12 машин) появились сердечки и волны. Возмущенные автовладельцы выложили художества в сеть.

- Сегодня ночью на парковке поцарапана весь ряд. Ищу свидетелеи , пострадал мои автомобиль, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из жителей многоэтажного дома. - Интересно, чьих рук дело? Зачем? Сердечки мальчики не рисуют обычно, да? Смотрели сериал «американскии вандал»? Там был похожии случаи , но намного зашкварнее нашего. Кто-то что-то видел?

Очевидцы инцидента быстро нашлись. Они рассказали, что это маленькая девочка, баловалась.

- А мамаша с коляской в впереди шла, в телефоне, и не смотрела за ребёнком, - добавили свидетели.

В скором времени рассказ очевидцев подтвердили кадры с камер видеонаблюдения. Действительно, сначала мимо машинного ряда проезжает мама с коляской. Она смотрит в телефон и не замечает, как старшая дочь отстает и берется за мел. На капотах автомобилей девочка старательно выводит сердечки и линии.

- Ну, вот собственно, вандала нашли - маленького. Родителям отвечать теперь, - говорится в итоговом посте на странице ЖК "Каскад" в Instagram. - Но, судя по видео, у мамочки есть дела поважнее, чем следить за собственным ребеенком, у которого талант к рисованию, отсутствие страха и воспитания.

Что старый, что малый. «Комсомолка» писала о похожем случае, который произошел несколько лет назад в белорусском Гродно. Там 81-летняя бабушка поцарапала гвоздем две машины на 14 миллионов. Чем-то не угодили пенсионерке автомобили, припаркованные по всем правилам. При этом машины находились в разных дворах и на некотором расстоянии от места проживания старушки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре сын депутата разбил чужую машину за неправильную парковку и угрожал ее владельцам смертью.

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Чем не угодили пенсионерке автомобили, припаркованные по всем правилам, пока не ясно (продолжение).