Девушка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, записала пикантное видео

Ева Мария раздает интервью и готовится к настоящей славе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Краснодар прославляет каждый по-своему. А горожанка, устроившая голую фотосессию в парке Галицкого, призывает заниматься любовью, а не войной. Теперь хулиганка отправилась покорять Олимп кинематографа для взрослых в столицу. А еще она любит петь. И не ровен тот час, когда на отечественной сцене загорится и ее звезда.

Благо, материала для портфолио хулиганка собрала предостаточно. За откровенные фото с футбольным мячом, едва прикрывшим пятую точку модели, Ева Мария схлопотала уже трое суток.

- Теперь буду осторожнее, - с неизменной наивной улыбкой говорит любительница погорячее.

Девица любит позировать, в чем мать родила Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но тут же выдала новый скандальный пост.

Из одежды на ней - одни наушники.

- Мама Люба, давай-давай..., - напевает девица, мерно покачивая голой грудью под некогда популярный трек. - ...Ты сказала, что я просто [девушка с низкой социальной ответственностью].

Фото в одежде - редкость для ее портфолио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вокальные данные самовыражаться Еве отнюдь не мешают. Раньше она прикрывала музыкальным инструментом гениталии, теперь поет.

Напомним, на карандаш к полицейским Ева попала за мелкое хулиганство. В чем мать родила она позировала в одном из самых людных мест города. И не в первый, как выяснилось, раз.

Ева думала, что все, кому в камеру мобильных телефонов она посылала воздушные поцелуи и томно улыбалась, восхищаются ее смелостью. Но нет! Позже стало понятно, что ее демонстративное поведение прохожие выложили в сеть. А правоохранителям не составило труда найти и наказать героиню легкомысленных фотографий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток

Такое решение принял суд (подробнее)

«Не думала, что вызову такой ажиотаж!»: порноактриса Ева Мария, арестованная за голую фотосессию, вышла на свободу

Несмотря на наказание, девушка планирует новые откровенные съемки (подробнее)