Девушка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, снялась в постельной сцене

Ева Мария теперь оделась и запела

Порноактриса, называющая себя просто Ева Мария, отсидела трое суток за то, что отправилась голышом фотографироваться на стадион "Краснодар". Но желание прославиться это у нее не отбило. Благополучно вернувшись к своей незамысловатой профессии, она записала песню.

- Мои друзья помогли снять клип. Получилось красиво, - говорит она.

К слову, на видео, уже опубликованном в интернете, Ева оголилась лишь в самом финале. Очевидно, трехдневное воспитание тюремной камерой даром не прошло.

Более того, она говорит о любви и одиночестве, желая, как все, быть счастливой.

Вокальные данные самовыражаться Еве отнюдь не мешают. Раньше она прикрывала музыкальным инструментом гениталии, теперь поет.

Напомним, на карандаш к полицейским Ева попала за мелкое хулиганство. В чем мать родила она позировала в одном из самых людных мест города. И не в первый, как выяснилось, раз.

Ева думала, что все, кому в камеру мобильных телефонов она посылала воздушные поцелуи и томно улыбалась, восхищаются ее смелостью. Но нет! Позже стало понятно, что ее демонстративное поведение прохожие выложили в сеть. А правоохранителям не составило труда найти и наказать героиню легкомысленных фотографий.

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