2020-05-29T18:01:13+03:00
Общество

Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток

Такое решение принял суд [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Девушка снялась абсолютно обнаженной около краснодарского Колизея.Девушка снялась абсолютно обнаженной около краснодарского Колизея.
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Устроившая фотосессию в стиле «ню» краснодарка отправилась за решетку. Напомним, ранее 25-летняя порноактриса, известная под именем Ева, решила разнообразить свое портфолио и отправилась с фотографом к стадиону ФК «Краснодар».

Порноактриса из Краснодара рассказала о своей голой фотосессии.

Незамысловатые позы, футбольный мяч и обнаженная модель сделали свое - на девушку стали обращать внимание прохожие. Мужчины достали и стали снимать на видео происходящее.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

Как стало известно позже, голая фотосессия у актрисы фильмов для взрослых была не только у Колизея, но и на Мосту поцелуев. После того, как ролики с обнаженной девушкой в общественном месте появились в соцсетях, ими заинтересовалась полиция. В тот же день правоохранители задержали нарушительницу и доставили в отдел. В итоге порноактрису наказали за мелкое хулиганство.

- По решению суда краснодарка арестована на трое суток, - пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток
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