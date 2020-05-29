Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток
Устроившая фотосессию в стиле «ню» краснодарка отправилась за решетку. Напомним, ранее 25-летняя порноактриса, известная под именем Ева, решила разнообразить свое портфолио и отправилась с фотографом к стадиону ФК «Краснодар».
Порноактриса из Краснодара рассказала о своей голой фотосессии.
Незамысловатые позы, футбольный мяч и обнаженная модель сделали свое - на девушку стали обращать внимание прохожие. Мужчины достали и стали снимать на видео происходящее.
Девушка голая устроила фотосессию у парка.
Как стало известно позже, голая фотосессия у актрисы фильмов для взрослых была не только у Колизея, но и на Мосту поцелуев. После того, как ролики с обнаженной девушкой в общественном месте появились в соцсетях, ими заинтересовалась полиция. В тот же день правоохранители задержали нарушительницу и доставили в отдел. В итоге порноактрису наказали за мелкое хулиганство.
- По решению суда краснодарка арестована на трое суток, - пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
ИСТОЧНИК KP.RU