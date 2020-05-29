Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток

29 Май 2020 2020-05-29T18:01:13+03:00

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Устроившая фотосессию в стиле «ню» краснодарка отправилась за решетку. Напомним, ранее 25-летняя порноактриса, известная под именем Ева, решила разнообразить свое портфолио и отправилась с фотографом к стадиону ФК «Краснодар».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782054" frameborder="0"></iframe> Порноактриса из Краснодара рассказала о своей голой фотосессии.

Незамысловатые позы, футбольный мяч и обнаженная модель сделали свое - на девушку стали обращать внимание прохожие. Мужчины достали и стали снимать на видео происходящее.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

Как стало известно позже, голая фотосессия у актрисы фильмов для взрослых была не только у Колизея, но и на Мосту поцелуев. После того, как ролики с обнаженной девушкой в общественном месте появились в соцсетях, ими заинтересовалась полиция. В тот же день правоохранители задержали нарушительницу и доставили в отдел. В итоге порноактрису наказали за мелкое хулиганство.

- По решению суда краснодарка арестована на трое суток, - пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU