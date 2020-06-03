«Не думала, что вызову такой ажиотаж!»: краснодарка Ева Мария, арестованная за голую фотосессию, вышла на свободу

Пикантную фотосессию, которую устроила 25-летняя краснодарка на фоне «Колизея» с футбольным мячом, до сих пор обсуждают в соцсетях. То самое видео, после которого голая девушка стала внезапно популярной, вызвало бурю эмоций среди пользователей. Пока одни осуждали модель, другие поражались ее смелости и хвалили фигуру. В полиции, правда, такой вид искусства назвали мелким хулиганством. А суд за выход в свет в неглиже наказал краснодарку, назначив ей административный арест.

- На самом деле, это не первая моя откровенная фотосессия. Как только становится тепло, постоянно выхожу на улицу и пополняю свое портфолио. Выбираю разные места – парки, лес, студии. И так уже много-много лет, - признается «КП» - Кубань» манекенщица Ева Кейт (именно так девушка просит представить ее в статье – Авт.) - В этот раз захотелось сфотографироваться у стадиона, сделать красивые снимки. Написала в своих соцсетях пост, откликнулся фотограф, с которым мы и пошли делать фото в парке. Обычно, если я обнажена, то выбираю для фотосессии ранние утренние часы – с 05:00 до 07:00, чтобы особо никого не смущать. Я думала, что это останется незамеченным, но не рассчитала.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

Оказалось, что в тот момент зрителей было немало. Большинство из них мужчины, которые вооружились мобильниками.

Кадры с фотосессии на Мосту Поцелуев оказались не менее откровенными.

- Я-то думала, что они для собственного удовольствия снимают. А они взяли и в Сеть выложили. Не ожидала я, конечно, - признается Ева, которая до этого снималась еще и на Мосту Поцелуев в невинном образе с плюшевым медведем в руках. Правда, эти съемки оказались не такими популярными.

Откровенных фотосессий у девушки - вся лента Инстаграм. Фото: соцсети

В спецприемнике девушка, согласно решению суда, провела трое суток. Попав в камеру, модель, естественно, расстроилась.

- Вообще никогда не думала, что меня могут задержать за такое. Была уверена, что имею полное на это право. Поэтому, когда арестовали, было не по себе. Сейчас же думаю: «это просто один из эпизодов моей жизни». Меня никто не обидел, так что обжаловать решение суда точно не буду. К тому же я познакомилась с отличными девушками – мы сидели с ними в одной камере. Всего нас трое было. Успела хорошую книгу прочесть – «45 татуировок личности» называется. Ее принесли одной из девушек в передачке, - продолжает уже вышедшая на свободу краснодарка. – Вообще условия у нас были сносные, но многого не хватало, например, зеркала, горячей воды. Матраса и подушки нормальных не было. Кормят там, кстати, очень неплохо – я не ем мясо, а там как раз вегетерианские супы давали, так что мне очень подошло.

На улицу девушка вышла без маски, а вот дома позирует в ней. Фото: соцсети

Кстати, на Еву составили протокол не только за то, что на ней не было одежды.

- Во время фотосессии я, естественно, снималась без медицинской маски. Мне за это перед тем, как отправить под арест, вынесли предупреждение. Никакого штрафа не выписали, - добавляет девушка, готовая к новым фотосессиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782836" frameborder="0"></iframe> Краснодарка, вышедшая после ареста, планирует новые голые фотосессии.

Сама Ева уже много лет работает моделью и занимается эскортом. А недавно попробовала себя в новом амплуа – актрисы фильма для взрослых.

- Осенью прошлого года со мной связался агент французского порноактера и режиссера Пьера Вудмана. Пригласили меня сняться в видео. На тот момент я была не готова, слабо верилось, что предложение реальное. Потом я сделала себе операцию – увеличила грудь. Прошло где-то полгода и, в итоге, я ответила на то сообщение и согласилась, - рассказывает «КП» - Кубань» Ева. – Думаю, что можно было бы попробовать еще. Есть в этом что-то. Но порносъемки – явно не дело моей души. Делать карьеру в этой сфере не планирую.

Ева (справа) и известный порноактер и режиссер Пьер Вудман.Фото: соцсети

Все заработанные деньги девушка тратит на музыку, а точнее, на уроки вокала. Не так давно Ева начала петь и даже записала одну композицию. Помимо прочего, краснодарка хочет получить еще и «вышку» - сейчас она учится в школе кино и телевидения «Останкино».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Из одежды – только шпильки: возле парка «Краснодар» девушка устроила голую фотосессию

Проезжавшие мимо парка «Краснодар» утром 28 мая водители тормозили и останавливались на обочине, чтобы посмотреть на эту фотосессию. На фоне необычных деревьев парка, которые высажены прямо рядом с дорогой, девушка позировала фотографу в чем мать родила. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. И те она потом сбросила и осталась босиком (продолжение)