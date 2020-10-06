В ГИБДД прокомментировали исчезновение эвакуаторов с улиц Краснодара

Эвакуаторы больше не работают на улицах Краснодара

В ГИБДД Краснодарского края прокомментировали исчезновение службы эвакуации транспорта с улиц краевого центра. Водители сообщают, что штрафстоянки для задержанных автомобилей пустуют уже больше месяца.

В полиции объяснили, что экипажи ДПС теперь работают на аварийных участках городских улиц.

- В целях снижения аварийности экипажи ДПС несут дежурство вблизи мест концентрации ДТП, а личный состав ориентирован на выявление тех нарушений, которые непосредственным образом влияют на аварийность, профилактику опасных маневров, - сообщают в УГИБДД Краснодарского края.

При этом эвакуаторы применяются для профилактики ДТП с участием водителей, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушения правил остановки и стоянки не остаются безнаказанными, уточняют в ведомстве.

- Во время объезда маршрута, а также по обращению граждан, фиксирующих нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств, инспекторы ДПС составляют административные материалы и водители привлекаются к ответственности, - рассказали в краевом ГИБДД.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

С улиц Краснодара исчезли эвакуаторы

- Стоим уже больше месяца, после смены начальника краевого ГИБДД на фиксацию нарушений правил парковки не выделяют экипажи ДПС. Ситуация непростая, сотрудники увольняются, потому что фактически остались без работы, - говорит предприниматель Роман Ильин (подробности)