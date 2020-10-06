Явный аутсайдер: Букмекеры оценили шансы «Краснодара» на победу в Лиге Чемпионов

Ставки на матчи Краснодара в Лиге Чемпионов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» на успех в Лиге Чемпионов. «Быки» впервые в истории пробились в групповой этап турнира, и попали в квартет E вместе с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

«Краснодар» при жеребьевке попал в третью корзину, однако специалисты считают новичка явным аутсайдером группы.

Коэффициент на выход «черно-зеленых» в 1/8 финала Лиги Чемпионов (для этого нужно занять либо первое, либо второе место в группе) – 4,8, то есть вероятность этого события немногим больше 20%.

Первое место «Краснодара» в группе оценивают с вероятностью менее 6% или коэффициентом 17, а шансы на второе – 14,2%.

Третье место и выход в плей-офф Лиги Европы из такой группы тоже будет большим достижением, считают эксперты. Если это произойдет, то ставку, сделанную сегодня, можно увеличить в 3,4 раза.

Букмекеры предполагают, что российскому дебютанту светит последнее место в группе и вылет после осенней стадии. Такое развитие событий оценено шансом в 55,5% (коэффициент 1,8).

Фаворит группы E в раскладах у прогнозистов – лондонский «Челси», на втором месте «Севилья», а третья строчка за «Ренном». «Краснодару» предсказывают не более 5-6 набранных очков в шести турах.

Но все может измениться после первого тура. «Краснодар» дебютный матч проведет на выезде во Франции, где померится силами с лидером чемпионата Франции. И здесь шансы «быков» оценивают в 24,3%. «Ренн» - явный фаворит противостояния.

Любой успех «Краснодара» станет громкой новостью в Европе. Роль записных аутсайдеров может ввести в заблуждение соперников «быков» и сыграть на руку команде Мурада Мусаева, которая способна преподнести сюрприз.

Кстати, шанс на то, что «Краснодар» станет главной футбольной сенсацией сезона и выиграет кубок Лиги Чемпионов, оценен вероятностью 0,2%. Тот, кто до начала турнира поставит тысячу рублей, сможет увеличить ее в 500 раз, если это произойдет на самом деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано расписание матчей «Краснодара» на групповом этапе Лиги Чемпионов

- На каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, - сообщают в УЕФА (подробности)