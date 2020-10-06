34-летняя мать пятерых детей пропала при странных обстоятельствах: что известно на данный момент

Наталья Целищева. Фото: Личный архив

- Я обегал все злачные места. Все компании. Но жены нигде нет, - рассказывает "КП" - Кубань" Сергей Целищев.

В пятницу, 2 октября, из станицы Васюринской Динского района 34-летняя Наталья Целищева исчезла бесследно, оставив пятерых детей, младшей из которых всего девять месяцев, на соседку.

- Я работаю электриком в местной управляющей компании. Был короткий день. В пятом часу я был уже дома, а с детьми - никого, - продолжает Сергей. - У нас хозяйство большое. Она не могла вот так все бросить и уехать куда-то.

По его словам, последний раз они созванивались с женой в начале четвертого и на другом конце провода он слышал плачь ребенка. Наталья сказала, что это плачет его двухлетняя дочка, но когда отец решил успокоить ее уговорами, она странно примолкла.

- Я сейчас понимаю, что это наверное была дочка ее подружки, но она мне почему-то об этом не сказала, - говорит Сергей.

А потом телефон и вовсе стал недоступен.

Позже не ему, а полицейским удалось расколоть товарку Натальи, что вместе они уехали на стройку. На окраине станицы там возводится новый дом семьи. Взяли с собой пива. Там появился еще один участник внезапной посиделки со спиртным - строитель. Но подружка Натальи уехала обратно на такси, а многодетная мать домой так и не вернулась.

Сейчас поисками, а заодно и проверкой показаний соседей занимаются полицейские.

- Выясняются обстоятельства пропажи человека, - сообщили "КП" - Кубань в ОМВД Динского района.

Волонтеры "Лиза Алерт" тоже, по словам Сергея, живо интересовавшиеся историей, объявление о поисках Натальи Целищевой пока не опубликовали.

Между тем, известно, что она была одета серую футболку, на ногах – спортивные лосины с лампасами. Выглядит так, будто вышла на полчаса.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении матери пяти детей, просят обращаться в отдел полиции по Динскому району. Дома ее ждут дети 10, 7, 4, 2 лет и 9-месячная малышка.