Главврач больницы «скорой помощи» Краснодара: Наш автопарк – один из лучших в стране, нужны кадры

Экстренный автопарк Краснодарского края обновляется ежегодно

С начала пандемии коронавируса вся система здравоохранения столкнулась с серьезным испытанием. Первыми удар приняли инфекционные больницы и бригады «скорой помощи». Именно благодаря их работе удалось спасти многие жизни. Это был абсолютно новый опыт перед малоизученной угрозой. К сегодняшнему дню отработанное взаимодействие и четкий алгоритм действий позволяют говорить о напряженной, но стабильной эпидобстановке.

Вряд ли бы было можно говорить о каких-либо успехах в борьбе с пандемией, не имея технических возможностей.

В краснодарской больнице скорой помощи говорят о том, что край ежегодно обновляет экстренный автопарк за счет бюджетных средств.

- Автопарк «скорых» у нас лучше, чем во многих субъектах РФ, но он не идеален и машины всегда нужны. Необходимость в обновлении, конечно, есть, потому что впереди сезон ОРВИ и пандемия продолжается. Раньше люди с легкими симптомами любых заболеваний могли сами прийти в приемные отделения стационаров для диагностики и получения назначений врача, а сейчас их должна доставлять только скорая помощь. Мы видим пристальное внимание руководства края к этому вопросу. В сентябре на встрече с Михаилом Мишустиным губернатор обратился с просьбой помочь с обновлением «скорых», - прокомментировал «КП-Кубань» Николай Босак, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Краснодара.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 сентября попросил премьера оказать содействие в приобретении 50 автомобилей скорой помощи. Михаил Мишустин поддержал главу региона.

Последняя партия новых автомобилей «скорой» прибыла на Кубань 10 сентября. В регион прибыла 21 новая машина. Шесть автомобилей «скорой помощи» получила клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара, по две – ККБ№1 и горбольница Анапы. Еще одно поступление ожидается до конца года.

Новые машины соответствуют самым современным требованиям. Они оснащены дефибрилляторами-мониторами, трехканальными электрокардиографами, реанимационно-анестезиологическими транспортными мониторами пациента, аппаратами управляемой и вспомогательной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами, комплектами систем для ингаляции, портативными компрессорными небулайзерами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови.

По словам Николая Босака, автопарк «скорых» в крае насчитывает более 670 машин. При этом все еще остро стоит кадровый вопрос.

- Отмечу, что есть еще один вопрос, на мой взгляд, более важный – это нехватка сотрудников. Нам недостаточно только закупать машины, нужно еще иметь подготовленный персонал. И здесь надо сработать муниципалитетам – привлекать специалистов для работы на «скорых». Нужен комплексный подход, - добавил главврач краснодарской БСМП.

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- Соответствующие решения будут приняты. От этого зависят жизни людей, - ответил он на просьбу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (подробности)