«Был легкий озноб и ломота»: первым в Краснодаре прививку от коронавируса сделали медикам

Первая партия вакцины от коронавируса пришла в Краснодарский край. Фото: пресс-служба администрации

Ампулы с первой в мире вакциной от COVID-19 прибыли в Краснодар в начале недели, 5 октября. 42 дозы предназначены для прививания от заразы медиков. Старшая медсестра неврологического отделения Краевой больницы №2, переформатированного под прием и лечение больных новым коронавирусом, Елена Высоцкая стала одной из первых, кому сделали возможно спасительный укол.

- Я не болела коронавирусом все это время, анализ на антитела показал, что иммунитета против болезни у меня нет, - рассказывает она "КП" - Кубань". - А на месте своих пациентов я оказаться не хочу.

Елена уже больше шести месяцев работает с "ковидными" больными. Говорит, что насмотрелась всякого.

- Одни уходят, другие приходят, но работы меньше не становится пока, - продолжает она.

Прививать от COVID-19 ее и еще восьмерых медиков в Краснодаре будут в два этапа. Все по стандартной схеме, как к примеру с противовирусными вакцинами от гепатита. Через 21 день ей поставят вторую дозу.

- Сразу после укола меня внесли в базу данных через госуслуги, а там уже создан журнал наблюдений. Так мое состояние будет контролироваться, - говорит Елена.

Ее будут делать медикам в два этапа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Правда, спустя сутки она почти ничего не чувствует. Никаких изменений.

- В первый вечер была легкая ломота в суставах, озноб. Но температуры как таковой не было, - продолжает медик.

И шутит, что если так необходимые для победы над инфекцией антитела к COVID-19 у нее появятся, сможет, наконец, сбросить с себя душный защитный комбинезон.

Напомним, общее число инфицированных в Краснодарском крае превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 7 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 98 новых случаев заражения COVID-19.