Бывшего вице-мэра Геленджика, сбежавшего из-под следствия, поймали

Павла Блинова ищет вся кубанская полиция. Фото: gelpriboy.ru

В Краснодаре оперативники УФСБ совместно с полицией задержали бывшего вице-мэра-беглеца Павла Блинова. Ему вменяют растрату в 1,3 миллиона рублей бюджетных денег. По версии следствия, эти суммы - арендная плата с парковок и утекли они якобы в карман вице-мэра. В полномочия Блинова входил контроль за их сбором.

Уголовное дело по статье "Присвоение и растрата" было возбуждено в отношении Блинова еще в апреле. Однако он продолжал работать на посту вице-мэра курортного Геленджика до сентября. В какой момент он решил, что его дело - труба, неизвестно. Однако сразу после увольнения из городской администрации он исчез.

Правоохранители объявили Блинова в розыск и оклеили листовками с его лицом каждый столб. Сегодня, 7 октября, они объявили, что бывший чиновник задержан и посажен под арест.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили местонахождение разыскиваемого, который задержан на территории города Краснодара. Геленджикским городским судом Краснодарского края ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, молодой и амбициозный чиновник подавал большие надежды, когда только возглавил сложную сферу в 2019 году.

У нового вице-мэра были большие планы. Например, он делился с журналистами, как будет решать один из самых больных вопросов – водоснабжение Геленджика. В городе-курорте вода подается по графику.

Листовками с лицом вице-мэра были оклеены все столбы

- Необходимо снова поднять вопрос о передаче водозабора в Голубой Бухте из федеральной собственности в муниципальную. Кроме того, наметили после окончания судебных разбирательств вокруг Церковного озера инициировать вопрос о передаче участка городу, - говорил он.

Павел Блинов планировал достроить гидротехническое сооружение, чтобы подпитывать водой Дивноморский водозабор, разрабатывать Пшадский. Он рассчитывал через 5-10 лет прийти к конкретному результату. Очевидно, не планировал покидать кресло заместителя главы города еще долго. Но обстоятельства сложились иначе.