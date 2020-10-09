Как «Комсомолка» Анне Нетребко цветы дарила

Как только охапка была в наших руках, мы, вооружившись масками и антисептиком, поспешили к дому отца Анны Нетребко. Фото: Егор КАЗАКОВ

Оперная дива Анны Нетребко приехала в Краснодар, чтобы прийти в себя после болезни, которую она перенесла. 17 сентября певица заболела коронавирусом и ее увезли в больницу. Даже свой день рождения ей пришлось отметить в стенах палаты. Но все это уже позади - недуг удалось побороть за 8 дней.

Коронавируса у певицы больше нет, но все же врачи порекомендовали ей быть осторожней. Как минимум две недели после перенесенной болезни, говорят медики, стоит посидеть на домашнем карантине. Поэтому сразу после выписки Анна Нетребко поспешила в родные пенаты - в Краснодар. Дома, как говорится, и стены помогают. К тому же октябрь в кубанской столице больше похож на август. Яркое солнце светит с самого утра - витамина D, так необходимого для организма, хоть отбавляй.

Анне, покорившей лучшие оперные сцены мира, сейчас важно восстановить легкие и голос.

В Краснодаре у Анны живет отец и многочисленные подруги, с которым каждый день встречается оперная дива во дворе домика ее папы. Посиделки с друзьями певица выкладывает у себя в сториз в Инстаграм. И часто приглашает всех в гости. «Комсомолка» тоже решила заглянуть к оперной диве на огонек. Правда, без приглашения. Чтобы исключить контакт, вместо тысячи слов выбрали цветы. Они за нас скажут гораздо больше.

Цветы зарядили положительными эмоциями. Фото: Егор КАЗАКОВ

Долго думали, из чего собрать букет. Хотелось выбрать цветы как можно красивее. Розы - слишком официально, а ромашки - вроде бы банально. В итоге после долгих обсуждений выбор пал на композицию из свежайших ароматных хризантем. Десятки веточек образовали яркий букет. Сами цветы зарядили положительными эмоциями.

Как только охапка была в наших руках, мы, вооружившись масками и антисептиком, поспешили к дому отца Анны Нетребко. Юрий Николаевич проживает в самом сердце города. Но о семье знаменитости, которая приезжает в гости, знают все соседи. Они-то нам и помогли найти нужную дверцу.

- Ребят, вы немного заплутали, гляжу, - обратилась седовласая женщина в длинном халате и без слов поняла, кого мы ищем. - Анечка с отцом чуть дальше живут. Два дома отсюда. Передавайте привет семье! Видели нашу красавицу по телевизору, как чудно выглядит! А ведь мы помним ее совсем крохой.

Подойдя к нужному дому, звоним в дверь. Вышел молодой мужчина.

- Мы в гости к Анне Нетребко, - заявили с порога, представившись.

- Она на изоляции, встречается только с близкими, - сказал он. – Извините.

- Тогда передайте Анне наш букет, - протягиваю ему хризантемы. – Он заряжен «Комсомолкой» на здоровье и позитив.

- Спасибо большое, - улыбнулся мужчина.

- Обязательно передайте Анне, что мы ждем ее в нашей обновленной студии радио «Комсомольская правда» - Краснодар». Чтобы уже познакомиться лично за чашкой чая, - попросили мы его, когда он закрывал дверь калитки.