Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 октября 2020: «На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет»

Фото: пресс-служба мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 9 октября 2020 года. За прошедшие сутки прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 99 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 14775 человек, среди которых 1219 - дети

По данным регионального оперативного штаба показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 260,3.

Но в целом в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка.

«На данный момент вводить режим карантина на Кубани оснований нет», - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он обратил внимание, что жители региона должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Чтобы не допустить массовых вспышек, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей: носить перчатки и маски, не нарушать дистанцию, пользоваться антисептиками и ограничить контакты. Кроме того в сезон простуд не следует пренебрегать прививкой от гриппа. Сможем ли мы не допустить дальнейшего распространение заразы – зависит от каждого.

Коронавирус в Краснодаре на 9 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 41 человека.

Коронавирус в Анапе 9 октября 2020

В Анапе за последние сутки один новый случай заболевания.

Коронавирус в Сочи 9 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 9 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 ни у кого не диагностировали.

Коронавирус в Туапсе 9 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки один пациент получил положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в Ейске 9 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболел один человек.