Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 октября 2020: власти знают, что делать в случае негативного сценария

План действий у властей есть

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 10 октября 2020 года. За последние сутки число больных впервые перевалило за сотню. В числе заболевших COVID-19 – 15 детей.

Но то ли еще будет, когда на Кубань придет настоящая промозглая осень с целым сонмом сезонных инфекций.

- Пока нам удается справляться с наплывом больных коронавирусом, но скоро начнется сезон гриппа и ОРВИ. Вкупе эти заболевания очень опасны, – напомнили в оперативном штабе Краснодарского края. - Поэтому настоятельно просим соблюдать масочный режим в транспорте, магазинах и других людных местах.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. COVID-19 сейчас продолжает укладывать жителей Кубани на больничные койки. Но в них, по словам губернатора, пока недостатка нет.

- В случае негативного развития ситуации у нас есть понимание, какие больницы превращать в "ковидные" госпитали, - заявил он. - Кадры для этого тоже есть.

Коронавирус в Краснодаре на 10 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 41 человека.

Коронавирус в Анапе 10 октября 2020

В Анапе за последние сутки один новый случай заболевания.

Коронавирус в Сочи 10 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 10 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 ни у кого не диагностировали.

Коронавирус в Туапсе 10 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки один пациент получил положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в Ейске 10 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболел один человек.