Станислав Черчесов объяснил, почему раньше не вызывал Матвея Сафонова в сборную России

Станислав Черчесов объяснил свое решение вызывать Матвея Сафонова именно к матчу с Турцией Фото: Александр ГЛУЗ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду молодого вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Наставник дал ответ на вопрос, волновавший болельщиков – почему он не сделал этого раньше.

- Мы всегда объясняем решения. Есть главная и молодежная сборная, которая решает свои задачи. Тренер молодежки всегда знает наши пожелания. И вчера после поражения сборной Сербии задача у молодежки решена. И вызвали Сафонова. Если бы вызвали до матча в Лиге Чемпионов, то только об этом и говорили. Это могло бы помешать Матвею в игре с ПАОК. Сейчас же - он органично влился в команду и все идет своим чередом, - заявил Станислав Черчесов.

Сборной России по футболу 11 октября предстоит матч Лиги наций против команды Турции. Перед игрой приглашение в команду впервые получил 21-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Накануне он поучаствовал в победе над командой Эстонии в отборе на молодежный чемпионат Европы и присоединился к главной команде страны.

Сам Матвей рассказал, что сбылась его мечта детства.

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— Мы приехали на базу, вернулись после игры. Ко мне подошли и сказали: «Готовься, собирай вещи — ты переселяешься». По выражению лица я понял, что это не шутка. Сразу понял все, пошел собирать вещи. Пять минут — и я здесь! – улыбается Матвей (подробности)