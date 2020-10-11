История о 97-летнем хирурге, которому снова не дали путевку в санаторий, оказалась фейком

Федор Данилович отдохнул в Анапе.

О ветеране Великой Отечественной войны, враче-хирурге Славянской центральной районной больницы Федоре Ковале знают далеко за пределами Кубани. Сейчас ему 97 лет. И старость точно дома не застанет. На первом месте у медика всегда находится работа. Сначала он был фельдшером, а затем стал оперировать. Только здесь, в Славянске-на-Кубани, Федор Данилович трудится врачом уже целых 40 лет. И еще столько же отработал в других клиниках по всей стране — на юге, в Сибири, в Заполярье. Восстанавливает силы ветеран в санаториях на Черноморском побережье. Именно там он полноценно отдыхает, чтобы снова вернуться и лечить пациентов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что знаменитому хирургу отказали в путевке. Такая неприятная ситуация с Федором Даниловичем уже происходила летом 2018 года. Тогда его поставили в очередь и заставили ждать. В фонде социального страхования Слявянского района пеняли на федеральный закон и строгую очередность, из-за которых они не могут предоставить льготу одному из 18-ти оставшихся в живых представителей святого для нашей страны поколения фронтовиков. Но все-таки после публикации «Комсомолки» нашлась соответствующая бронь – врач поехал на отдых в Ейск. И вот якобы неприятный инцидент произошел вновь. Чтобы разобраться в ситуации, «КП» - Кубань» дозвонилась до главврача Славянской ЦРБ.

- Нет, это ложная информация. Никаких проблем с получением путевки у Федора Даниловича не было в этом году, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» главный врач Славянской ЦРБ Юрий Просоленко. - Я лично с ним общался и узнавал, как он провел свой отпуск летом.

Как выяснилось, хирург получил путевку в одну из здравниц Анапы.

- У меня все хорошо, спасибо за беспокойство. Из-за пандемии и некоторых ограничений немного пришлось подождать. Я поехал в отпуск в августе. Путевку получил аж на 18 дней – отдохнул замечательно! – поделился с «Комсомолкой» Федор Коваль, который после возвращения в Славянск-на-Кубани вернулся к любимой работе. Спасать жизни — его призвание!