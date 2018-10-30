95-летнего ветерана, которому советовали ждать путевку в очереди, отправили в санаторий

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-30T09:46:09+03:00

На следующий год, говорит ветеран, за путевкой он может уже не прийти

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95-летний инвалид войны Федор Данилович Коваль, доблестная биография которого теперь известна на всю страну, уже вторую неделю отдыхает в санатории в Ейске. Волшебным образом после публикации в «Комсомолке» для военного хирургуа, которого поставили в очередь за путевкой, нашлась соответствующая бронь. Месяцем ранее в фонде социального страхования Слявянского района Кубани нам пеняли на федеральный закон и строгую очередность, из-за которых они не могут предоставить льготу одному из 18-ти оставшихся в живых представителей святого для нашей страны поколения фронтовиков.

- Не знаю, 23-го октября мне позвонили, сказали, завтра собирайтесь, - вещает довольный ветеран из здравницы в Ейске. - Я собрался, меня отвезли и сказали, что 10-го числа заберут. Здорово! Спасибо всем, кто к этому причастен.

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

Мы попытались найти благодетелей ветерана, чтобы выразить благодарность в свою очередь. Но не нашли, кому.

- Наш глава разговаривал с краевыми властями по поводу Федора Даниловича, собирался даже искать спонсора, чтобы отправить его на отдых, - прокомментировали «КП»- Кубань» в пресс-службе администрации Славянского района. - Но путевку выделили в ФСС. А мы только помогли добраться ему до санатория.

Фонд социального страхования в свою очередь от внеочередной помощи ветерану тоже открестился.

- Мы ждем Федора Даниловича Коваля в мае 2019 года, как и заявляли ранее, - пояснили в федеральном ведомстве. - Права раздавать путевки вне очереди у нас по-прежнему нет.

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

Напомним, представитель героического поколения фронтовиков, Коваль будучи раненым в 1943 году фашистским снайпером, до сих пор работает в местной больнице. Военный хирург отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

- Разрывная пуля в ногу попала, кость повредила, - вспоминал Коваль в одном из интервью «Комсомолке». – Перевязал себя самостоятельно как мог, наложил жгут и давай ползком с линии огня выбираться. А вскоре ребята меня наши подхватили и прямиком в полковой штаб отправили.

Но это не помешало ответственным за раздачу привилегий поставить его в очередь за курортно-санаторным лечением.

Каждый год он ненадолго уходит в отпуск из родного отделения. Но так и не решился воспользоваться давно заслуженным. Федор Данилович говорит, что настолько привык работать, что, кажется, стоит только «сойти с рельсов», и жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович. - Я помню себя с шести лет. Так случилось, что я много повидал в этой жизни. Еще 20-30 лет назад, после переезда на Кубань, меня уже не хотели брать на работу из-за возраста. Эти люди уже почуют в бозе, а я до сих пор в строю.

В этом году, по традиции, он отправился в отделение фонда социального страхования в Славянске-на-Кубани, чтобы оформить путевку в санаторий.

- Я каждый год езжу в одну и ту же здравницу в Ейске, - говорит ветеран. - Купаться в море из-за ранения, естественно, не могу. Но наслаждаюсь природой, процедуры там разные делают. Отдыхаю, в общем.

В море купаться Коваль не стремится, травмированная нога не позволит. Ему бы подлечить стареющее сердце

Но не в этот раз...

Приходите через год, вы слишком часто ездите в санаторий, - сказали ветерану, когда он появился на пороге фонда соцстраха. - А потом еще для разъяснений вызвали к руководству. Сказали, что в санаторий положено ездить раз в три года - не чаще, - сетует Федор Данилович. - Но сколько мне тут осталось...

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