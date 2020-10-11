Оперная певица Анна Нетребко: в Краснодаре, увы, негде выступать!

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко, перенесшая коронавирус, сейчас находится в родном Краснодаре, где восстанавливается после болезни. Атмосфера города и погода благотворно влияют на состояние артистки. Она побывала вместе с сыном в парке Галицкого, где наслаждалась долгой прогулкой. А сейчас дни напролет проводит время с семьей. Во дворе частного дома вместе с близкими устраивают пышные застолья и просто вечерние посиделки. На столе у зведного семейства кубанские овощи и фрукты, по которым так скучает Анна, когда уезжает в Европу.

А сегодня оперная певица вернулась к любимому занятию.

- Пора позаниматься! - подписала видео Анна, на котором она поет под аккомпанемент пианино.

Поклонники, посмотрев ролик, обрадовались - голос кумира они рады слышать всегда. Жители разных регионов страны с нетерпением ждут, когда Анна Нетребко приедет к ним с гастролями. Больше всего концерта ждут краснодарцы. Последнее выступление в родном городе у оперной певицы было в 2006 году, когда она вышла на сцену в рамках V Всероссийского "Московского Пасхального фестиваля".

- Анна, когда же вы снова порадуете земляков? Ждем вас, следим за афишами, а вас все нет, - расстроенно написали краснодарские поклонники на странице в соцсетях у певицы.

Артистка раскритиковала концертный зал, в котором выступала, когда получила почетную награду.

- Ужасный зал, куда поместилась одна треть оркестра. В Краснодар, увы, не приезжают с классическими концертами. Там негде выступать, - ответила оперная певица, объяснив, почему не дает концерты в родном городе.