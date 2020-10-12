Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 октября 2020: число заразившихся коронавирусом перевалило за 15 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 октября 2020. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе. 12 октября 2020 года заболевших снова стало больше - положительный тест на коронавирус получили еще 105 человек, среди них 25 детей.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 265,8, - сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. - 35 человек сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо заболевших находятся на ЭКМО.

Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом перевалило за 15 тысяч. Власти региона успокаивают жителей края, уверяя, что предпосылок для возвращения карантина нет. Однако санитарные врачи не устают напоминать - от каждого зависит, сможем ли мы не допустить дальнейшего распространение заразы.

Жителей региона просят не нарушать дистанцию, пользоваться антисептиками в ТЦ или просто в магазинах. Не стоит забывать и о масках, которые защитят в случае, если вы будете ехать в транспорте с заболевшим человеком. О правилах ежедневно напоминают "коронавирусные группы", которые устраивают рейды. Накануне в Анапе наказали пассажиров, которые наотрез отказались надевать повязку в автобусе.

Коронавирус в Краснодаре на 12 октября 2020

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