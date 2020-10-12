В Сочи началось нашествие пауков-волков

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В Сочи осень известна активизацией пауков. Но на этот раз восьминогие достигли гигантских размеров, как в фильме ужасов. В открытые окна жителей курорта заползают пауки-волки, брюшко которых величиной с небольшое куриное яйцо, а ноги достигают в длину до семи сантиметров.

- Какой-то ужас: захожу в квартиру после работы, а на ковре сидят два восьминогих красавца, так я их тряпкой, - рассказала жительница улицы Донской Елена Федорова.

Но ученые призывают не убивать живых существ. Эти животные считаются очень полезными, так как массово уничтожают насекомых-вредителей.

- Эти паукообразные – так называемые пауки-волки, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» местные энтомологи. – Общая длина паукообразных может превышать 30 миллиметров. Их массовое нашествие может быть вызвано предстоящим изменением погоды - похолоданием.

Энтомологи рассказывают, что в последние годы курорт испытывает значительную энтомологическую нагрузку: на местных жителей нападают то полчища комаров, то клопы, то мухи. Специалисты связывают это с глобальными изменениями климата – аномальной жарой и засухой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника имени Христофора Шапошникова Алексей Бибин:

- Пауки-волки не опасны для человека. Скорее всего, данная ситуация - следствие погодных явлений - теплой зимы и жаркого лета. Беспокоиться не нужно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что недавно Сочи пережил нашествие гусениц. Американская бабочка, которую как огня боятся многие аграрии, атаковала курорт. Жители города пожаловались на нашествие гусениц, свои слова они подкрепили видео. На кадрах видно, как личинки буквально оккупировали городские дворы, паразиты ползают по металлическим ограждениям и припаркованным машинам.