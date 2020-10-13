«Водитель – не нянька»: Общественность вступилась за шофера, обматерившего детей в Анапе

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Громкий общественный резонанс получила история с водителем, бранившимся на школьников. Первопричиной явилось видео, которое опубликовали родители в соцсетях. На кадрах видно, как шофер школьного автобуса с отборным матом разговаривает с учениками и замахивается на них рукой.

- Что непонятного? Нельзя по-нормальному сидеть? Как [ударю] сейчас! – резко подняв руку вверх, рявкнул разъяренный водитель.

Позже мужчина поторопился оправдаться и признался, что позволил лишнего. Он объяснил, что последней каплей послужило то, что подростки плохо себя вели.

- Я не смог совладать с эмоциями. Эти дети всячески издевалась надо мною в течение продолжительного времени. А в тот момент, когда я вышел из себя, они пытались поджечь кресла автобуса, - рассказал водитель.

Управление образования Анапы тут же начало проверку по данному случаю, и на время выяснения всех обстоятельств отстранило мужчину от работы. А общественность взбунтовалась. В сети родители поделились на два лагеря: одни стали на защиту шофера, даже организовали настоящее движение под названием «Я-Мы – дядя Миша», другие – жалели школьников.

«Водитель – не нянька!», «Подростки не только до нецензурных слов могут довести», «Вот интересно, почему моим детям никто не хамит и матом на них не орёт? Да потому что они не выводят из себя», «Я за то, чтобы отстранили его от работы с детьми на всю жизнь», «Дяде Миши язык оторвать за его слова», «Потом педофилов начнём защищать, ну а что, дети такие, сами довели», - комментировали в соцсетях пользователи.

Родители школьников пожаловались на мужчину в полицию, и к проверке подключились стражи порядка. В итоге на водителя автобуса составили протокол «за мелкое хулиганство».

- Суд назначил мужчине наказание в виде суток административного ареста, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

К слову, свои сутки шофер уже отсидел за решеткой. В ходе разбирательств выяснилось, что в автобусе обязан был ехать сопровождающий, чтобы водитель не отвлекался за рулем. Но в тот момент второго взрослого в транспорте не было.

- Водитель автобуса, оскорблявший детей, сам уехал со школьниками раньше, не дождавшись сопровождающего, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

«Комсомолка» выяснила, что в настоящее время вопрос со случившейся ситуацией в городе-курорте уже закрыт. Водителя школьного автобуса дядю Мишу не уволили, он продолжает крутить баранку, но уже на другом маршруте.