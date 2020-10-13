В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число зараженных коронавирусом в крае продолжает расти. На сегодняшний день коварную инфекцию подхватили - 15285 человек, из них 1311 детей. Большая часть из них сумели побороть недуг. Они вернулись к прежней жизни, уверенные в том, что теперь им ничего не грозит. Правда, некоторые вирусологи считают, что повторно подцепить COVID-19 можно уже через полгода. То есть у тех, кто перенес болезнь в апреле, шансы заразиться такие же, как у жителей края, кто не переболел.

- Число антител в организме начинает снижаться через три-четыре месяца после заболевания COVID-19, - говорит сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Черпунов.

Поэтому постковидный иммунитет вирусолог оценивает в полгода.

- В моей практике таких случаев не было. Но, если такая информация появляется, считаю, что нужно тщательно разбираться, чтобы доказать, действительно ли этот случай повторный, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. - А главное важно узнать, это реактивация (то есть организм не поборол инфекцию до конца - Авт.) или все-таки повторная инфекция.

В Роспотребнадзоре Кубани говорят, что в крае, как и по всей России, повторных заражений не зарегистрировано. Все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом.

- Несмотря на то, что у переболевшего человека появляются антитела, не стоит уповать лишь на них и напрочь забывать о защите. Все-таки вирус не до конца изучен учеными, - говорит «КП» - Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. – В очередной раз напомню, что важно носить маски, а главное – менять их каждые 2-3 часа. Средство защиты стоит носить всем: кто переболел и кто – нет.

Кроме того, не лишним, по словам санитарных врачей, будет сделать прививку от гриппа.

- Причем стоит поторопиться – вакцину имеет смысл поставить до конца октября. Если опоздать, то организм может просто не успеть выработать иммунитет, а сезон гриппа уже не за горами, - добавляет Ирина Воронкова. – Что же касается вакцины от коронавируса, то массово ее начнут делать на Кубани уже этой зимой. Планируется, что крупная поставка в Краснодарский край придет в конце декабря - начале января.

КСТАТИ

На Кубани привились от гриппа больше одного миллиона человек

Выполнено уже 30% от плана вакцинации. Всего в этом году планируется привить почти 3,5 миллиона жителей.

Пройти вакцинацию по-прежнему можно в поликлиниках и мобильных передвижных пунктах крупных кубанских городов.

– Защита от гриппа особенно важна во время пандемии коронавируса, так как одновременно болеть гриппом и COVID-19 крайне опасно, – напомнили в минздраве Кубани. - Сочетанная инфекция гриппа с любым респираторным вирусом, в том числе коронавирусом, будет утяжелять течение заболевания.