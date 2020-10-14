«Такого жаркого октября не было 26 лет»: в Краснодарском крае зафиксирован температурный рекорд

Фото: Валерий ГОНЧАРОВ

- В прошлом году в это время уже кутались в куртки, - вспоминает жительница Краснодара, гордо шагая в босоножках по Красной.

Октябрь в 2020 году, похоже, забыл, что он осень. Иначе как объяснить то, что творится за окном. Штиль и солнце, ни намека на тучи. А уж отметки и вовсе радуют - днем воздух прогревается местами до +30. Когда такое было?

То, что октябрь стал рекордно жарким, подтверждают и метеорологи. По их словам, на Кубани зафиксирован абсолютный максимум. Причем сразу в нескольких городах края.

- Например, в Анапе 9 октября был самый жаркий день - зарегистрирована температура в 28,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1994 году, когда градусник показывал 27,5 градуса, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и на Красной Поляне. На горнолыжном курорте зарегистрировали 27,6 градуса. Предыдущий максимум был 26 лет назад. Тогда зафиксировали 27,4 градуса.

По прогнозам синоптиков, у жителей и гостей Краснодарского края осталось всего несколько дней, чтобы насладиться жаркой погодой, установившейся в середине октября. На выходных осень понемногу начнет заявлять о своих правах.

КСТАТИ

Синоптики говорят, что это не предел

14 октября ожидается самый знойный денек, так что температурный рекорд может быть побит снова. Самая жаркая погода ожидается в Краснодаре - здесь прогнозируют 30 градусов. До таких же отметок воздух прогреется и в Армавире.

В каком году был самый жаркий день 14 октября

Анапа +27,1 (1998)

Армавире +33,1 (1998)

Краснодар +32 (1998)

Красная Поляна +27,2 (1998)

Сочи +29,5 (1998)

Туапсе +27,3 (1998)

НА ЗАМЕТКУ

Что в народе говорят

14 октября – это Покров день. Есть несколько народных примет. Если до Покрова еще не выпал снег — его не будет до самого Рождества. Каков Покров, такова и зима. Так что, судя по всему, шубы доставать жителям Кубани не придется.

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