Ливни в Краснодарском крае в октябре 2020: синоптики рассказали, когда в регионе испортится погода

Дожди зарядят в конце рабочей недели.

Ясная погода и летние температурные отметки на Кубани ожидаются всю неделю. Но уже в выходные дни край накроет холодный фронт, который придет с запада. Он принесет с собой настоящую промозглую осень.

- Прогнозируем на 17-18 октября серьезные осадки по всей территории края. Наиболее сильные ожидаются по южной части региона, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - И, скорее всего, вся следующая неделя будет дождливой.

Прогнозируемые осадки точно не очень обрадуют жителей края, но зато положительно повлияют на водные объекты края. После сильнейшей засухи пересохли реки, озера, водопады, засуха нанесла вред памятникам природы. А уровень Краснодарского водохранилища и вовсе достиг критических отметок, которых не видели 60 лет.

Неприятную ситуацию удалось отложить на месяц благодаря переброске части стока из большого Ставропольского канала в русло Кубани. Но сейчас восстанавливать водохранилище и водные артерии региона должны помочь ливни.

По словам Александра Колесника, в Краснодарском крае начался привычный сезон дождей, которые идут «правильно», в том самом интервале, который необходим для того, чтобы подстилающая поверхность равномерно смачивалась.

- То есть земля не будет уже впитывать влагу, как это было раньше. Уже пойдет процесс наполняемости рек и водохранилищ, уровни будет постепенно возвращаться на круги своя, - продолжает синоптик.

Если прогнозы сбудутся, тогда восстановления водоемов в Краснодарском крае может произойти уже в ноябре.

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