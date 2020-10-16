Теперь - в одну дверь: в Краснодаре в общественном транспорте просят взять маску, но надевают ее для галочки

Больше всего шансов подхватить инфекцию, будь то обычное ОРВИ или коронавирус, - в общественном транспорте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заболеваемость COVID-19 в Краснодаре медленно, но верно ползет вверх. Больше всего шансов подхватить инфекцию, будь то обычное ОРВИ или коронавирус, - в общественном транспорте. Именно поэтому решено ужесточить некоторые правила проезда. С 16 октября посадка и высадка пассажиров осуществляется через одни двери – вторые. В КТТУ считают, что это поможет избежать столпотворения. Действует такая схема с 10 утра до 15 часов и только в автобусах и троллейбусах, на трамваи, по каким-то причинам, это не распространяется. Кроме того, без масок в салон запускать не будут. Если нет средства защиты, вам его предоставит кондуктор.

Как же это выглядит на деле?

Улица Октябрьская, остановка напротив торгового центра. Десятки людей ждут свой маршрут. В масках - единицы. Первым подъезжает маршрутка, за рулем - частник. Повязка игриво свисает с левого уха, болтаясь на ветру из окна. С такой защитой вирус, конечно, не пройдет. По примеру рулевого - едут пассажиры. Маски надели пара девушек.

Затормозив, шофер открывает все двери в автобусе. Не порядок.

- А на вас новое правило по поводу дверей не распространяется? - интересуюсь у водителя. Он в ответ лишь пожимает плечами.

Судя по всему, о нововведении знают только водители муниципального транспорта. Мою версию подтвердили минимум пять проехавших маршруток и автобусов, которые к КТТУ не относятся.

Следом подъехал троллейбус. И здесь - все как полагается. Открывается только вторая дверь. Кондуктор с первых секунд просит надеть пассажиров маски, но встречает - глухое бурчание.

Правила некоторые соблюдают для галочки. Фото: Евгения СОРОКА

- Все уши прожужжали своими повязками, - нехотя берет седой мужчина одноразовое средство защиты из пакета, прикрепленного на поручне, а затем надевает его, слегка натягивая на подбородок. И не придерешься — требование выполнил, а по факту — для галочки.

Есть те, кто просто прикрывает лицо платком или косынкой. Изредка встречаются тканевые маски разных цветов. Чаще - одноразовые повязки, порой засаленные грязью. Видно, что не расстаются с ними неделями. И такое соблюдение масочного режима вряд ли назовешь безопасным.

Маски надевают единицы. Фото: Евгения СОРОКА

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