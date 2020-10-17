Погода в Краснодарском крае: Синоптики рассказали, когда на курортах закончится бархатный сезон

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С погодой в этом году отдыхающим подфартило. Температура воздуха далеко не октябрьская, а море теплое, как летом. О чем еще может мечтать турист - наверное, чтобы такая благодать как можно дольше сохранялась. Но метеорологи хорошие новости сообщать не спешат.

- Сейчас мы будем наблюдать температурные качели. С 18 октября над терреторией края начнут проходить атмосферные холодные фронты. С воскресенья отметки упадут на 7-9 градусов. Днем воздух будет прогреваться лишь до 14-19 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Но такая погода ненадолго - к концу следующей недели отметки вновь начнут подниматься.

На побережье, как и по всей территории края, в выходные ожидаются ветер и дожди, которые понизят температуру воздуха. И если морская вода за пару дней не остынет, все же плавать при резких порывах ветра будет мало приятного.

Стоит сказать, что многие аграрии ждут ливни, которых не было уже довольно долго. Необходимы они и для пополнения обмельчавших в начале лета из-за засушливой погоды рек. Но ожидающиеся осадки, по словам Светланы Поповой, вряд ли поправят положение.

- Местами запасов влаги в почве нет, настолько иссушена земля. Чтобы дожди помогли ее пропитать, в течение нескольких дней должны быть осадки, - продолжает главный синоптик Кубани Светлана Попова. - Наши агрометеорологи просчитали - чтобы появилась влага для сева, нужно 25-35 миллиметров осадков. Таких дождей, особенно по северу не ждем.

А помочь рекам вернуться к прежнему уровню смогут ливни, непрекращающиеся хотя бы в течение месяца.

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