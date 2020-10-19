«Дышите глубже – живите дольше»: В сочинской «Ривьере» открылась новая зона для отдыха

Фото: sochi.ru

В Сочи глава города Алексей Копайгородский оценил проведенные работы на территории старейшего парка курорта. Год назад по поручению мэра руководство «Ривьеры» приступило к созданию и реализации новой концепции. Главная задача, которую поставил глава города, заключалась в сохранении историко-культурного наследия и уникального ботанического фонда парка.

Фото: sochi.ru

За год в парке снесли более 80 торговых точек и столько же рекламных конструкций. Проведены работы по озеленению и благоустройству. В том числе отремонтирована чаша искусственного пруда «Черное море». Также специалисты реконструировали уличную мебель на главной аллее.

Главе города показали современную звуковую систему, станцию для зарядки гаджетов с зоной доступа к беспроводному интернету, площадку для буккроссинга и другие новинки в парке. Одной из новых и популярных зон стал «Йога-парк», где ежедневно проводят бесплатные занятия для всех желающих. Алексей Копайгородский отметил необходимость продолжать начатую работу.

Фото: sochi.ru

– Парк «Ривьера» – гордость сочинцев. Наша главная задача – сохранить исторические конструкции, малые архитектурные формы и объединить их с более современными элементами. Все это нужно гармонизировать и подать в более обновленном виде. Таким образом мы сохраним прошлое и создадим задел на будущее, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Глава Сочи также побывал в «Зеленом театре» парка. Там отремонтировали фасад здания. Мэр дал поручение следующим этапом восстановить зрительный зал и сцену к новому летнему сезону.

– Необходимо подобрать оператора, который организует концертные выступления, чтобы наши жители и туристы с удовольствием приходили сюда и наслаждались летними сочинскими вечерами под любимую музыку, – отметил глава Сочи.

Проделанная работа стала первыми шагами к реализации масштабной реконструкции. О дальнейших планах главе города рассказал директор «Ривьеры» Давид Согоян. Уже созданы эскизы новых зеленых зон, фонтана и мест отдыха. В розарии парка планируется открыть «Зеленую школу», где дети смогут посещать занятия по ботанике и учиться ухаживать за растениями. Алексей Копайгородский дал поручение разработать новый экскурсионный маршрут по историческим паркам курорта во всех районах курорта.

Ранее на центральной аллее парка была установлена станция для зарядки гаджетов и стал доступен беспроводной интернет. Скорость передачи Wi-Fi – более 100 мегабит в секунду.

Здесь же открыта и площадка для буккроссинга, где каждый желающий может взять на стеллаже понравившуюся книгу и оставить взамен литературу для других посетителей парка.

В мэрии Сочи подчеркивают, что крайне важно как сохранить исторический облик парка, так и при этом соответствовать духу времени.

Фото: sochi.ru

– Сегодня в «Ривьере» появляются новые современные и функциональные зоны отдыха. Здесь жители и гости Сочи могут обмениваться книгами, обсуждать прочитанную литературу, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi, работать или, например, готовиться к экзаменам на свежем воздухе, – рассказала заместитель начальника управления культуры мэрии Сочи Татьяна Баликоева.

Беспроводной интернет в «Ривьере» теперь доступен в семи территориальных зонах.

– Этого достаточно, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку или скачивать большие файлы. Сейчас в зону покрытия входит вся центральная аллея парка и часть розария. В дальнейшем мы планируем обеспечить бесплатным интернетом всю территорию «Ривьеры», – отметил директор парка Давид Согоян.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в сочинском парке «Ривьера» появился бесплатный Wi-Fi и площадка для буккроссинга. В старейшем парке Сочи продолжается реконструкция.