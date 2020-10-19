Пропитывают маски наркотиками: жители Кубани получили сообщения в WhatsApp о новой опасности

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани ужесточили масочный режим. Это означает, что теперь повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице. Причем абсолютно всем жителям края. На этой новости решили «потоптаться» обманщики - в WhatsApp стали распространяться тревожные сообщения.

Отправители просят предупредить пожилых родственников о «черных» волонтерах, которые ходят по подъездам и предлагают одноразовые маски. Неизвестные благодетели просят вас «примерить» повязку, если подойдет по размеру, то дадут три-пять штук, в зависимости от членов семьи. При этом средства защиты якобы пропитаны каким-то химикатом с наркотическим действием.

- Человек просто отключается, как только примеряет маску, - говорится в рассылке. - Доступ в квартиру свободен, происходит ограбление. Не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, уровень преступности сейчас зашкаливает.

В полиции поспешили успокоить жителей Кубани.

Сообщения, которые распространялись в мессенджере, - фейк.

- В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Данная информация не соответствует действительности, - уточняют в МВД России.

По данным правоохранителей, эти сообщения просто фейк, поскольку нет ни источника информации, ни конкретного указания населенного пункта, где это происходило.

- Зато присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщении посеять панику, - добавляют в МВД России.

В полиции также предупреждают, что за распространение таких сообщений можно получить серьезные штраф. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ гражданам придется раскошелиться от 30 до 100 тысяч рублей.

Правоохранители призывают жителей Кубани быть бдительными.