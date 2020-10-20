«Краснодар» уведомил РПЛ о двух положительных тестах на коронавирус в команде

Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

Оперативный штаб Российской премьер-лиги сообщил, что футбольный клуб «Краснодар» уведомил о получении двух условно-положительных результатов тестов на коронавирус.

- Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку. Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты, - говорится в заявлении РПЛ.

Футбольный клуб «Краснодар» накануне сообщил, что полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков получили сомнительные результаты тестов на COVID-19. Игроки не полетели во Францию, где команда 20 октября сыграет против «Ренна» в Лиге Чемпионов.

Кроме того, в Краснодаре остался главный тренер команды Мурад Мусаев. Он не будет присутствовать на матче из-за ангины. Матч «Ренн» - «Краснодар» начнется в 22:00 по московскому времени.

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- Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды, - сообщают в ФК «Краснодар» (подробности)