«Реанимация дождя»: В Сочи первые осенние ливни «оживили» Агурские водопады

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.

В Сочи практически целый месяц посетители популярного рекреационного объекта «Агурское ущелье и водопады» стали свидетелями уникального природного явления. Знаменитые водопады реки Агура и озеро были полностью пересохшими.

- После продолжительного дождя 19 октября, ущелье, наконец, наполнилось водой, и водопады снова «заработали», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Символизируя долгожданный конец затяжной летней засухи, 30-ти метровый водопад уже полностью заполнил чашу озера «живой» водой.

Специалисты нацпарка пояснили, что отсутствие водопада было связано с тем, что из-за отсутствия осадков в этом году пересох исток реки Агура — тот самый, который питает водопады.

- Река имеет грунтовое питание, и ее уровень полностью зависит от количества выпавших осадков. По наблюдениям специалистов, последний раз Агурский водопад полностью пересыхал около сорока лет назад, - прокомментировали сотрудники природоохранной организации.

Напомним, что 19 октября сильный дождь затопил десятки улиц курортного города. Дождь в Сочи шел с самого утра, и, в начале, не предвещал беды. Жители курорта радостно снимали на видео ливень. В городе, кажется, уже и забыли, что такое бывает - засуха захватила курорт с середины августа. К обеду осадки временно прекратились - как оказалось, это было затишье перед бурей.

Город накрыл мощный ливень с грозой. В какой-то момент на улицах образовались лужи, а через время дороги превратились в реки.

Специалисты говорят, что в лесной зоне, в районе Агурских водопадов даже сошло несколько небольших селевых потоков во время ливня. Они тоже написали высохшую реку.

В нацпарке обратили внимание, что экскурсионный маршрут в ущелье реки Агуры, самый «древний». Тропа была проложена ещё в 1911 году энтузиастами горного клуба, который организовал Василий Константинов – инженер, руководивший на рубеже XIX-XX веков строительством дороги на Красную Поляну, а потом и второго участка Черноморской железной дороги.

Вырубленная в скале тропа, петляя, приводит к первому 30-метровому водопаду. Он состоит из двух, каскадов 12 и 18 метров, струи которых падают под углом друг к другу. Выше расположены еще два водопада, меньших по высоте, но не менее красивых. Второй – его высота составляет 21 метр – многоструйный. Высота третьего водопада составляет23 метра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи полностью пересох Агурский водопад. Горожане и туристы были поражены необычным видом природного объекта.