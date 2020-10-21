Для кого из жителей Краснодарского края больше всего опасен коронавирус в октябре-ноябре

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Приближающийся сезон ОРВИ и гриппа заставил жителей Кубани отслеживать все новости от медиков и Роспотребнадзора тщательнее. Оно и понятно - в этом году заразиться куда опаснее. Есть все шансы и коронавирус подхватить, и слечь сразу с миксом инфекций. Максимально защититься, по словам санитарных врачей, помогут маски и постоянная обработка рук. В помощь - и прививка от гриппа, которую еще можно сделать в поликлинике. Но стоит поспешить - организму нужно время для выработки иммунитета. Однако есть категории людей, кому нужно быть особенно осторожным. Рассказываем, для кого из жителей Краснодарского края наиболее опасен коронавирус.

Прежде всего, уязвимы пожилые люди. Организм с возрастом становится слабее, а потому справиться с коварной инфекцией ему сложнее.

Осложняется борьба с ковидом и у тех, кто уже имеет сопутствующие заболевания.

- Риск заразиться COVID-19 по-прежнему высок у тех, кто страдает гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, ожирением, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек и астмой, - не раз говорил во время заседания оперштаба главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

Напомним, по последним данным, 29 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, два пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1. 363 человека с COVID-19 умерли за все время пандемии. За минувшие сутки скончались еще 5 человек. Летальные случаи зафиксированы в больницах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Лабинского и Крымского районов. У всех были сопутствующие заболевания.