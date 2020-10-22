Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 октября 2020: рекордное количество детей заболело COVID-19 в регионе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией по коронавирусу в Краснодарском крае. В регионе каждый день выявляют больше 100 новых случаев заражения COVID-19. Накануне было зафиксировано рекордное количество детей заболевших COVID-19 - 30 за сутки. На 22-е число заболели 8 детей, но все равно это тревожит врачей.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации - сложно. Однако врачи надеются - если жители Кубани станут более дисциплинированы, «кривая» заболеваемости может выправиться. Прежде всего, людей призывают носить маски на улицах и пользоваться санитайзерами, если нет возможности помыть руки.

Призвать быть более ответственными власти пытаются и с помощью рейдов. Так, в краевом центре проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Всего было обследовано около 3800 трамваев, троллейбусов и автобусов. На 15 водителей за прошедшие сутки составили протоколы - их придется заплатить штраф за отсутствие масок во время работы.

Кроме того, врачи не устают напоминать о том, что есть категории людей, кому нужно быть особенно осторожным в октябре-ноябре. «Комсомолка» рассказывала о самых уязвимых группах населения.

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