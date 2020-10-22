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К гробу пускают только в маске и после обработки рук: на Кубани хоронят умершего от коронавируса главу Ялты

Ивану Имгрунту было 59 лет
Варвара ДЫМ
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Похороны Ивана Имгрунта

Похороны Ивана Имгрунта

Ему было всего 59 лет. Глава Ялты Иван Имгрунт умер от тромбоза на фоне коронавируса. В больницу с COVID-19 он попал в конце сентября, в это время он находился в Санкт-Петербурге, где в одной из клиник за его жизнь несколько недель боролись врачи. Но спасти чиновника не смогли. 18 октября Имгрунт скончался.

Прощание с Иваном Имгрунтом

Прощание с Иваном Имгрунтом

Его тело привезли в родной город в Краснодарском крае – Белореченск. Здесь живут родственники Ивана Имгрунт, здесь же трудился и он с 1992 года. Сначала следователем прокуратуры, а с 2000 года - главой Белореченска. А с 2007 по 20017 годы уже руководил всем районом. А в 2019 году перебрался в Крым, где возглавил администрацию Ялты.

В родном городе он и нашел свой последний приют…

К месту прощания пускают только после обработки рук и в масках

К месту прощания пускают только после обработки рук и в масках

На прощание с Иваном Имгрунтом, которое прошло у здания администрации Белореченского района, шли горожане, прибыли и его коллеги из Крыма, были замечены и кубанские чиновники.

Прощание с Иваном Имгрунтом

Прощание с Иваном Имгрунтом

- Надевайте маски, обработайте руки антисептиком, - место, где прощались с чиновником, на улице было огорожено. Всех впускали через один вход, у которого стоял стол с горой масок и пузырьками антисептиков. Всем, кто пришел проститься с мэром Ялты, пшикали на руки дезинфицирующим средством и выдавали маски тем, кто был без них.

Прощание с Иваном Имгрунтом

Прощание с Иваном Имгрунтом

- Не подходите близко друг к другу, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, - просили людей мужчины в черных пиджака и масках.

Прощание с Иваном Имгрунтом

Прощание с Иваном Имгрунтом

Безопасность в условиях коронавируса была, можно сказать, на высоте. Уже у самого гроба стулья расставили с учетом времени – на приличном друг от друга расстоянии. Люди шли с охапками красных роз, их клали у закрытого гроба. Так как Имгрунт скончался от коронавируса, крышку не открывали.

Похоронят Ивана Имгрунта на кладбище в белореченском поселке Южном.

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