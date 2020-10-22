«Нельзя антибиотики»: главный инфекционист Кубани, переболевший COVID-19, рассказал, как его лечить

Сергей Зотов

Главный инфекционист Краснодарского края и руководитель "ковид"-госпиталя в Краснодаре Сергей Зотов на днях рассказал, что сам переболел коронавирусом.

- Все было. И высокая температура, и ломота в мышцах, и страшная слабость, - рассказывает он "КП" - Кубань". - Симптомы, которые я ежедневно наблюдаю у своих пациентов. Болезнь у меня прогрессировала. Пришлось лечь в нашу больницу и, как выяснилось, потом у меня развилась пневмония. Думал, что справлюсь амбулаторно сам, но оказалось, что инфекция такая, что не получилось самому, несмотря на то, что сам доктор и лечу этих пациентов.

Поражение легких у врача тоже фиксировалось и весьма значительное - 25 процентов. Именно этим последствием так страшен коронавирус.

- Далеко не всегда отрицательный анализ на COVID-19 говорит об отсутствии инфекции. Тем он и коварен, - поясняет Сергей Зотов. - С тяжелейшей пневмонией поступают пациенты, которым иногда приходит такой результат. Поэтому главным средством диагностики COVID-19 является КТ легких.

К слову, врач провел на больничной койке несколько дней и поделился с "КП" - Кубань", чем необходимо лечить вирусную инфекцию.

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - продолжает Сергей Зотов. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

Но вирусолог выступает категорически против бесконтрольного приема антибиотиков.

- Моя позиция здесь очень категорична. Для того чтобы назначить этот препарат, нужны веские основания - наличие бактериальной, а не вирусной инфекции. Это устанавливается при соответствующем анализе. Просто так выписывать в поликлиниках антибиотики, только заподозрив COVID-19, врачи не должны, - безапелляционно говорит главный инфекционист края. - Вирусы не лечатся антибиотиками.

Врач призвал жителей региона по-прежнему не заниматься самолечением.

- Специфических симптомов у коронавируса нет. Это те же признаки болезни, как при стандартной ОРВИ. Температура, слабость, ломота в суставах и мышцах, утомляемость, боль в горле, насморк, иногда (но совсем необязательно!) - отсутствие обоняния и вкуса. Но если вы ощутили какой-нибудь или сразу все перечисленные симптомы, это не повод для паники. Необходимо изолироваться от близких и коллег по работе и позвонить в свою участковую поликлинику, - поясняет инфекционист.

Вовсе необязательно, что вас госпитализируют. Если вы легко переносите инфекцию, вам просто назначат лечение на дому.

Доктор вновь и вновь советует людям преклонного возраста или с "букетом" хронических болезней не посещать людные места. Носить маски необходимо всем без исключения.

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