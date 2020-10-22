Мать – инвалид, и ребенка сделал таким же: отчим избил годовалого сына, пока жена была у подруги

Мать пострадавшего ребенка каждый день молится за своего сына в надежде, что он сможет выкарабкаться.

- Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло! – с трудом вспоминает события, произошедшие 1 октября, Виолетта Роот.

22-летняя девушка живет в маленькой станице Губской Мостовского района Краснодарского края. В мае 2019 года на свет у нее появился ребенок. Мальчика назвали Максимом. Отец малыша от воспитания отказался. Зато как собственного сына кроху принял 25-летний Иван К. – это новый гражданский муж девушки.

- Мы с ним где-то год жили. И моего сынишку он любил. Не раз бывало, что возвращаюсь домой, хочу Максимку покормить. А Ваня мне говорит: «надень ему обязательно слюнявчик, чтобы не испачкался! Я только что его искупал», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Виолетта Роот. – С его стороны агрессии никогда не было. Если бы я что-то заметила, сразу же съехала.

Что нашло на мужчину вечером 1 октября, девушка пытается понять до сих пор, но объяснений не находит.

- Незадолго до этого мы поругались, хотели разъехаться, я вещи даже подруге отвезла. Но потом пришла домой, мы с ним все обсудили, помирились, - продолжает Виолетта. – Я решила забрать вещи, что остались у подруги. Максим к тому моменту крепко спал. Подумала, что не буду тревожить его, оставила сынишку с ним. Он тоже как раз уснул.

Виолетта рассказывает, что ее не было буквально пару часов. Но за это время произошло страшное.

- Возвращаюсь домой, подхожу к кроватке, а сын весь в синяках и кровоподтеках. Поднимаю Максимку, а у него голова повисла, как у новорожденного. Я испугалась, тут же скорую вызвала. Пока ждала, пыталась разбудить Ваню, но он так много выпил, что даже не хотел просыпаться, - вспоминает тот страшный вечер девушка.

Ребенка увезли в больницу, где отправили в реанимацию. У Максима диагностировали множественные травмы головы. Кроме того, в крови у крохи нашли алкоголь. Скорее всего, считают медики, мужчина напоил его пивом. Запах спиртного от маленького сына заметила и Виолетта, только понять сразу не смогла, как такое возможно. Но, самое ужасное, девушке предстояло услышать позже. Врачи в один голос заверили – случайного падения быть не могло, кроху целенаправленно избили.

Во всех подобных случаях медики обязаны передать информацию в полицию, что сделали и в этот раз. Правоохранители тут же отреагировали, приехали сначала в больницу, где задали вопросы матери мальчика, а затем отправились домой к сожителю, чтобы расспросить и его.

- Я ничего не делал! – то и дело говорил спросонья молодой человек.

Но следователей такой ответ не устроил, парня задержали. Уже в отделе он признался.

- По версии следствия, мужчина ведь день распивал спиртные напитки, а после этого сам разбудил ребенка, достав его из кроватки, - рассказывают в СУ СКР по Краснодарскому краю. - Когда малыш стал капризничать, он как минимум трижды ударил его по голове и телу. Увидев, что у мальчика появились травмы, мужчина умыл его и уложил в кровать, а сам пошел спать.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью ребенка». Расследование продолжается, правоохранители собираются провести психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить состояние задержанного. А тем временем Виолетта каждый день молится за своего сына.

- Максима перевели в краснодарскую больницу, сейчас он находится в сознании, лежит в реанимации, дышит сам. Но врачи не дают пока никаких прогнозов. Говорят: «если выживет, то, скорее всего, его ждет инвалидность». Слишком тяжелые травмы получил сын, - едва сдерживает слезы мама мальчика. – Честно говоря, не знаю, что делать. Я не представляю, за какие деньги буду оплачивать лечение. У меня у самой с рождения инвалидность, 3 группа по психо-неврологическому заболеванию. Сейчас получаю пособие, но его едва хватает на подгузники и еду. Молю Бога, чтобы помог выкарабкаться моему мальчику!