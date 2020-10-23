На Кубани задержаны участники драки со стрельбой, после которой погиб 30-летний мужчина

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В Туапсе следователи задержали участника конфликта, где был убит местный житель.

Следственный отдел по городу-курорту СК России по Краснодарскому краю ведет расследование уголовного дела об убийстве 30-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ). Уже установлены все участники конфликта.

- В отношении пятерых и других участников возбуждено уголовное дело. Молодые люди 25-35 лет подозреваются в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В следственном комитете рассказали подробности происшествия. Вечером 26 сентября около жилого дома на улице Карла Маркса местные молодые люди собрались на «стрелку». Между ними произошел конфликт. 24-летний обвиняемый нанес несколько ударов ножом в грудь 30-летнему мужчине. Остальные «герои» беспорядочно стреляли.

Очевидцы драки вызвали полицию и скорую помощь. Врачи госпитализировали раненого, но он скончался в больнице.

Свидетели сняли драку на телефон. Следователь-криминалист краевого управления СКР улучшил данную видеозапись.

При оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Туапсинскому району и отдела в Туапсе краевого УФСБ России установлена причастность к совершенному преступлению семерых жителей Краснодарского края. Парни скрывались от органов предварительного следствия.

Следователи получили неопровержимые доказательства вины подельников. Пятерых фигурантов нашли.

Причиной конфликта следственные органы называют разделение сфер влияния в курортном городе.

- Обвиняемому после прохождения необходимого лечения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила представитель пресс-службы.

По подозрению в причастности к совершению указанного преступления уже задержаны четверо участников конфликта. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Одновременно ведется сбор доказательственной базы и устанавливается место нахождения всех участников преступления.

- Назначено проведение судебно-медицинских, генетических, химических и баллистической экспертиз. Расследование уголовных дел продолжается, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой.