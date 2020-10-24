Взрыв на танкере «Генерал Асланов» в Азовском море 24 октября 2020: судно несколько недель назад отремонтировали

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Взрыв на танкере «Генерал Асланов» в Азовском море 24 октября 2020 мог спровоцировать недавний ремонт. 5 октября судно сошло с ремонтной верфи: оно было возвращено в эксплуатацию во внешних водах.

Напомним, что 24 октября в 19:02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря.

Горящий танкер "Ази Асланов" находится близ входа в Керченский пролив. Росморречфлот сообщает о взрыве паров нефтепродуктов, танкер в Азовском море накренился, по оценкам специалистов судно может затонуть.

- На данный момент 10 членов экипажа эвакуировано на буксир «Сириус», поисковые работы и обследование судна продолжаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. – Открытого горения на танкере нет.

По словам представителя пресс-службы спасенные моряки чувствуют себя удовлетворительно.

Он уточнил, что предварительно разлива нефтепродуктов нет. На судах участвующих в ликвидации есть заградительные боны длинной более 1500 метров.

К месту ЧП направлены специалисты Роспотребнадзора.

«Генерал Асланов» является продуктовозом-химовозом дедвейтом 6500 тонн. Он имеет двойные борты и двойное дно, машинное отделение и надстройку в корме. Теплоход используют для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, включая бензин без ограничений по температуре вспышки. Он может перевозить три вида груза одновременно. Танкер построили в Турции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские медики готовы вылететь на помощь экипажу танкера, взорвавшемуся в Азовском море. С взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек. В Азовском море горит российский танкер.