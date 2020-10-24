Видео с танкера, на котором произошел взрыв в Азовском море 24 октября 2020

Кадр с видео. Фото: Вконтакте

На месте ЧП в Азовском море работают спасатели. Они ищут трех членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв 24 октября 2020. Всего на борту находилось 13 человек, десять из них спасли. Троих ищут в море. Судно шло в Ростов-на-Дону пустое, топливо на борту не было. На месте работают 102 человека и 14 единиц техники. К месту выехал и представитель Росприроднадзора, чтобы оценить размах бедствия.

- Первоочередная задача - закончить спасательные операции. Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории, - сообщили в Росприроднадзоре.

Корабль, на котором случилось ЧП в Азовском море. Фото: marinetraffic.com

Один из моряков, который раньше работал на танкере, рассказал сайту «КП»-Кубань» о самом корабле.

- У «Генерала» хорошее техническое состояние, - пояснил моряк, попросивший не называть его имени. – Оно очень маневрированное, мне понравилось на нем работать, даже несмотря на то, что там маленькие каюты.

А в сети есть видео, на котором танкер идет по морю в шторм. Огромные волны «прыгают» на борт, а корабль продолжает идти по намеченному курсу. Снято оно несколько лет назад.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек. Судно несколько недель назад отремонтировали.