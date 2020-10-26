Что делать, если в классе или детсаду кто-то заболел COVID-19

Несколько учебных заведений - уже на карантине

В Краснодарском крае на карантин ушли уже 4 детских сада, две школы и несколько групп в не менее десяти колледжей. Коронавирус даже не думает сдавать своих позиций, захватывая все новые и новые территории. Эпидемиологи фиксируют на сегодня, 26 октября, уже 131 заболевшего. Однако сезон простуд еще даже не наступил. А именно с ним связывают специалисты все свои опасения, когда одна инфекция наложится на другую.

Между тем, госпитали для "ковидных" больных переполнены.

Особые опасения санитарных врачей вызывают так называемые организованные коллективы - школы, детские сады и офисные работники. Что касается первых двух, разработан даже особый алгоритм действий, если в классе или детсадовской группе обнаружат очаг.

Итак, учреждение приостанавливает свою работу по решению краснодарского управления Роспотребнадзора и по заявке в надзорный орган от руководства учебного заведения.

Если обнаружился хотя бы один больной "ковидом" ребенок, класс или группа в детсаду переводится на домашнее обучение.

Если заболел учитель или воспитатель, все уходят на карантин.

При этом всех контактных просят оставаться на самоизоляции не меньше 14 дней.

Если вы чувствуете себя здоровым, бежать в поликлинику или лабораторию за "ковид"-результатом не нужно. Анализ потребуется, если ваше состояние вызывает опасения.

Если вы почувствовали себя плохо, звоните врачу!

Пока школьники, детсадовцы и их педагоги на карантине, в стенах учебного заведения должны все тщательно обработать.

А через 14 дней - добро пожаловать снова за парты и ученические столы. Правда, для верности все-таки нужно предоставить справку об эпидокружении, если вы контактировали с больным.

Учиться все же наверняка приятнее под профессиональным приглядом учителя!