«Это очень непростая болячка»: главврач больницы в Краснодарском крае рассказал, как переболел COVID-19

Сергей Габриэль тоже уже переболел

В Краснодарском крае сегодня, 26 октября, зафиксирован очередной антирекорд по заболевшим. 131 житель региона попал в больницу только за последние сутки. "Ковидные" госпитали полны. А умерших от последствий заражения инфекцией уже больше 400 человек.

- Это очень непростая болячка. Совсем не грипп, - рассказывает главный врач ККБ№2 Сергей Габриэль, переболевший коронавирусом. - Я почувствовал себя плохо внезапно. Сначала это была ломота в мышцах и суставах, поднялась температура до 39 градусов. А потом появилась и одышка.

По словам медика, много сил организма требуется для того, чтобы справиться с этой заразой.

- Не надо сейчас ходить по людным местам. Поберегите себя! - говорит Сергей Габриэль.

Сам он две недели провел на амбулаторном лечении, чтобы уберечь коллег от заражения коронавирусом. Вскоре болезнь отступила.

Напомним, главный инфекционист Краснодарского края и руководитель "ковид"-госпиталя в Краснодаре Сергей Зотов на днях рассказал, что тоже переболел коронавирусом. У него диагностировали серьезную пневмонию.

- Далеко не всегда отрицательный анализ на COVID-19 говорит об отсутствии инфекции. Тем он и коварен, - поясняет Сергей Зотов. - С тяжелейшей пневмонией поступают пациенты, которым иногда приходит такой результат. Поэтому главным средством диагностики COVID-19 является КТ легких.

К слову, врач провел на больничной койке несколько дней и поделился с "КП" - Кубань", чем необходимо лечить вирусную инфекцию.

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