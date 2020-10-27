Такой жары не было 77 лет: в Краснодарском крае зафиксирован температурный рекорд

На календаре - без пяти минут ноябрь, а люди плещутся в море, словно на дворе август. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Две недели назад Кубань уже ставила температурный рекорд в октябре. Но на этом аномально теплая погода этой осенью решила не останавливаться - в регионе снова зафиксирован исторический максимум. Причем сразу в нескольких городах края.

26 октября стало самым жарким днем в Анапе. На календаре - без пяти минут ноябрь, а люди на побережье плещутся в море, словно на дворе август.

- В городе-курорте зарегистрировано 23,7 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 2019 году, когда градусник показывал 23 градуса, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Отклонение от нормы составило 7,4 градуса.

Побит рекорд и в Туапсе. Там такого жары не было 39 лет. Согласно данным метеорологов, 26 октября на курорте воздух прогрелся до 27,1 градуса. При этом наивысшая отметка в этот день на столбиках термометра была зафиксирована в 1981 году - 25,7 градуса.

Армавир 26 октября побил рекорд 53-летней давности. В городе зафиксировали 25 градусов тепла, тогда как в 1967 году в этот же день было 24,9 градуса.

Красная Поляна в списке рекордсменов - лидер. Мало того, что на горнолыжном курорте два дня подряд фиксируют высокие температурные отметки, так еще побит исторический максимум (!) 1943 года. 26 октября воздух прогрелся до 24,8 градуса. 77 лет назад было тоже непривычно тепло 23,2 градуса. Отклонение от нормы составило 4,9 градуса. За день до этого, 25 октября, на Красной Поляне зарегистрировано 24,2 градуса - предыдущий температурный рекорд был в 1974-м, тогда столбики термометров показывали 23,4 градуса.