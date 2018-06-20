В Краснодаре наградили победителей конкурса «Лучший дом»

20 Июнь 16:11 2018-06-22T17:43:21+03:00

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Яркие и ухоженные клумбы, аккуратно подстриженные деревья, ландшафтный дизайн, чистенький двор, картины и кашпо с цветами в подъезде - это вовсе не картинки заграничных домов. Такие райские уголки есть и в Краснодаре. Причем с каждым годом многоэтажек, в которые смело можно водить экскурсии, становится все больше. И огромная заслуга в этом жителей, домкомов и, конечно же, управляющей компании.

Итоги такой работы каждый год проводят в рамках конкурсов «Лучший дом» и «Лучший председатель совета дома». Комиссия ГУК-Краснодар осматривает дворы, оценивает их состояние и по итогам объезда решает, кому достанется почетное звание лучшего. Акция проводится уже девятый год, а в этот раз конкурс вышел еще и в народ - лучший дом города по фотографиям 400 претендентов две недели выбирали и читатели «Комсомолки». Борьба была напряженной, лидеры каждый день менялись. За время проведения конкурса страницу с акцией на сайте "Комсомолки" просмотрели 68 000 раз! В итоге в тройке лидеров оказались:

1-е место - ул. Дунайская, 54/1 (2567 голосов)

2-е место - ул. Бургасская, 52 (2431 голос)

3-е место - ул. Брянская, 3 (2285 голосов)

Иван Ярмошук - домком многоэтажки по улице Дунайской, 54/1Фото: Александр РАЙКО

Для победителей устроили большой праздник, на котором и вручили дипломы и подарки: вазоны, зеленые насаждения и подарочные сертификаты.

- Огромное вам спасибо за тот нелегкий труд, который вы делаете вместе с нашей управляющей компанией, - обратилась к домкомам генеральный директор ГУК-Краснодар Людмила Головченко. - Конкурс проводится уже в девятый раз и с каждым годом количество участников растет. Это значит, что и краснодарцев, которые возвращаются в свои квартиры с радостью, тоже больше. Ведь всегда приятно приходить с работы домой туда, где благоустроена территория, где чистый подъезд. И важно все это сохранить!

В этом году победителей выбирали в каждом из городских округов. В Карасунском лучшей стала многоэтажка по ул. Новороссийской, 180.

- Дому уже 43 года, многое жильцы делают своими руками. Наша победа - это заслуга неравнодушных жильцов, ведь молодежь у нас и убирает, и красит, да и старики тоже выходят на субботники, - говорит уполномоченный представитель собственников Наталья Баранова. - А ГУК активно помогает - с ремонтом, с уборкой территории. Дому повезло вдвойне - и с жильцами, и с управляющей компанией!

О результатах тандема коммунальщиков и собственников квартир можно судить и по придомовой территории на ул. Красноармейской, 1. Еще лет восемь назад туда страшно было зайти - трава по пояс, разрушенные бордюры, ямы на тротуарах, были и проблемы с освещением. Сейчас это одна из образцовых многоэтажек. Двор утопает в зелени, территория чистая, подъезды сверкают белизной. Во дворе появился и фонтан, у которого народ проводит вечера. Уют и красоту оценили даже на Первом канале: именно в данном дворе снимали популярный телесериал!

- Большая заслуга в этом у ГУКа. Гендиректор Людмила Головченко подобрала профессиональный коллектив, с которым очень приятно работать. И ко всему в компании подходят с большой ответственностью, - уверена председатель совета дома Лидия Вербицкая.

За первое место лидеры получили вазоны, за второе и третье - зеленые насаждения. Пышные туи украсят двор на ул. Тюляева, 37/1, где управдом заняла призовое место в номинации «Лучший домком».

- В нашем доме заканчивают все работы, осталось несколько стояков отопления починить. Отремонтировано уже все! И что я буду делать потом? - спросила Валентина Малышева, которая не привыкла сидеть без дела.

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Анна Смолякова - домком многоэтажки по ул. Бургасская, 52Фото: Александр РАЙКО

В прошлом году управляющая компания отметила десятилетний юбилей в качестве ООО. Несмотря на юный возраст, в ее составе очень много «пенсионеров»: большинству домов ГУКа 30-40, а то и 50 и больше лет, есть даже столетние «ветераны»!

- Кардинальные улучшения в многоквартирных домах старого жилого фонда - это то, что собственники ждут от своей управляющей компании, - говорит гендиректор ГУК-Краснодар Людмила Головченко. - Стараемся помогать каждому! Когда начинали, многие дома были в неприглядном состоянии, сейчас большинство приведены в порядок - в том числе и благодаря нашим инвестициям, ведь у большой компании есть оборотные средства, что позволяет быстрее решать возникающие проблемы. О работах и расходах отчитываемся перед председателями советов многоэтажек. Если наружные работы: ремонт подъезда, фасада, цоколя - заметны всем, например, замена коммуникаций в подвале или ремонт кровли - далеко не всегда. Поэтому представитель собственников и доносит всю информацию до жильцов.

Конечно, работы предстоит еще много. Но большой механизм под названием ГУК-Краснодар не останавливается ни на день. Совсем скоро еще 70 стареньких многоэтажек города обретут опрятный вид. В этих домах спецсчета на капремонт перевели в ГУК.

- Отрадно, что есть доверие друг к другу - у нас к собственникам, у собственников - к нам, - поясняет Людмила Головченко. - Это и есть залог хорошей, плодотворной работы!

В последнее время по вине недобросовестных управляющих компаний тысячи краснодарцев остаются без благ цивилизации, потому что их УК не рассчитываются перед поставщиками за коммунальные услуги. Что же до ГУК-Краснодар, то такого здесь просто не может случиться - у компании нет долгов перед поставщиками, она всегда рассчитывается по счетам!

Сами собственники могут узнать о начислениях в любом из 20 секторов по всему городу, а по проводимым или планируемым работам - в четырех производственных отделах в округах и головном офисе. Оплатить все услуги УК можно не выходя из дома - в личном кабинете в программе вашего банка.

КОНКРЕТНО

«Если двор опрятный, соседи дружные, жизнь становится лучше»

- Нашей восьмиподъездной пятиэтажке 31 год. Если заглянете к нам - не поверите, что когда-то здесь не было клумб, детской площадки, лавочек. А было время, когда в подвале стояла вода по пояс, текла канализация, нас досаждали комары... А потом ушли под крыло ГУКа, - рассказывает управдом с Дунайской, 54/1, - победительницы акции «КП» и ГУК-Краснодар Иван Ярмошук. - В подвале откачали воду, привели в порядок коммуникации. О былых временах стараемся и не вспоминать. Сейчас уже отремонтирована кровля. Идет ремонт входных групп. Думаю, к сентябрю справимся, заодно и День знаний в обновленном дворе отметим! Если двор опрятный, соседи дружные, жизнь становится лучше.

Рашида Сацункевич - домком многоэтажки по ул. Брянская, 3Фото: Александр РАЙКО

БУДЬ В КУРСЕ

Победители номинации "Лучший многоквартирный дом":

3 место

Дербентская,18 - домком Симонов Николай Петрович

Российская,446/3 - домком Гречкина Марина Александровна

Стахановская, 16 - домком Питиримова Людмила Алексеевна

Фадеева, 29 - домком Четыркина Елена Алексеевна

2 место

Благоева, 48 -домком Османов Насир Зейнеддин-оглы

Захарова, 41 - домком Погребная Людмила Михайловна

Гастелло,63 - домком Идрисси Галина Петровна

Железнодорожная, 26А - домком Стояновская Галина Васильевна

1 место

Красноармейская, 1 - домком Вербицкая Лидия Васильевна

Калинина, 1 корпус 15 - домком Аникеева Вера Дмитриевна

Рылеева,360 - домком Бредов Валерий Никифорович

Новороссийская,180 - домком Баранова Наталья Васильевна

Лучший председатель совета МКД

3 место

Бургасская,27 - Кощеева Вера Семеновна

Яна Полуяна,38 - Фисенко Виолетта Владимировна

Красная, 147/2 - Старостина Валентина Васильевна

Уральская,190 - Волобуева Валентина Трофимовна

2 место

Тюляева, 37 кор. 1 - Малышева Галина Борисовна

Рылеева, 358 - Шкрюм Марина Николаевна

Харьковская,127 - Тертышная Татьяна Федоровна

Айвазовского, 118 - Степанова Елена Михайловна

1 место

Бургасская, 52 - Смолякова Анна Ивановна

40 лет Победы,54 - Луценко Алла Александровна

Севастопольская, 4 - Захарова Ольга Андреевна

Симферопольская,30/1 - Минзюкова Галина Анатольевна

Онлайн голосование

1 место Дунайская, 54/1 Ярмощук Иван Степанович

2 место Бургасская, 52 Смолякова Анна Ивановна

3 место Брянская, 3 Сацункевич Рашида Халмуратовна