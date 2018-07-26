«Очередь на пляж занимаем с пяти утра»: берега Анапы забиты под завязку туристами

26 Июль 14:48 2018-07-26T14:52:46+03:00

Анапа в этом году бьет рекорды по количеству отдыхающих. Народу на местных пляжах так много, что людям приходится дышать друг другу в затылок. Например, на центральном пляже туристы занимают места с шести, а то и пяти утра - если прийти в семь-восемь, найти свободный кусочек уже вряд ли получится.

- Мы уже неделю отдыхаем с семьей в Анапе. Пока дети спят - одному сыну десять, второму - пять, муж рано утром идет на пляж и занимает места, - рассказывает москвичка Елена Андреева. - По-другому мы просто не помещаемся всем своим семейством на пляже. Да и если приходить в восемь утра, все уже забито. Зато море в этом году чистое, как никогда. Мы в Анапу приезжаем каждый год, и всегда вода цвела - водорослей много плавало прямо у берега. А в этот раз всю растительность убрали, мы очень удивились.

На центральном пляже Анапы народу - море

Видимо, прознав про то, что вода в море у берегов Анапы стала чище, народ и рванул на курорт. Хотя прошлым летом людей на пляжах тоже было - море. Одна наша читательница тогда даже жаловалась: «Толпы отдыхающих буквально оккупировали центральный городской пляж. Сесть негде — люди стоят у воды. Муравейник из полуголых мужчин, женщин и детей растянут на сотни метров вдоль побережья».

В этот раз картина точно такая же. Только туристов приехало больше на 103 человека.

Центральный пляж Анапы

- На сегодняшний день единовременно в Анапе отдыхают 115 тысяч человек, в том числе 27,1 тыс. неорганизованных – то есть в частных гостевых домах, - сообщили «Комсомольской правде» в администрации курорта. - С начала года у нас уже отдохнуло 1 833 млн человек, среди них у частников - 735 тысяч. По сравнению в прошлым годом прирост туристов составил 5 процентов. Например, к июлю 2017 года в нашем городе побывало 1 750 млн человек. Несмотря на такой ажиотаж, места в гостиницах еще есть, так что мы ждем еще больше туристов.

В июне народу было ничуть не меньше. Фото: веб-камера Анапы

Сейчас на курорте приезжих в разы больше, чем местных жителей. Население Анапы - 75 865 человек, а отдыхают здесь аж 115 тысяч туристов.