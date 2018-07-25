2018-07-26T11:45:01+03:00
Здоровье

Ключи к здоровым сердцам россиян «куют» в Сколково

В кардиологических клиниках Южного региона лидирующие позиции занимают высокотехнологичные медицинские изделия отечественного производства
Юлия ЛАНДЫШ
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Егор Лукьянов, генеральный директор научно-производственного комплекса «Стентекс».Егор Лукьянов, генеральный директор научно-производственного комплекса «Стентекс».
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Заболевания сердечно-сосудистой системы - бич нашего времени. Самое грозное (и самое распространенное) - ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту миокарда или внезапной смерти. Неутешительно то, что если раньше инфаркт и другие болезни сердца считались болезнями зрелого возраста, то сейчас все чаще пик сердечных приступов приходится на 39-55 лет, в основном страдают мужчины. Поэтому и медики, и чиновники здравоохранения бьются над тем, чтобы сделать оперативную медицинскую помощь более качественной и доступной.

В частности, в последние годы на смену операциям на открытом сердце пришли и все чаще практикуются малоинвазивные операции с применением особых медицинских изделий - коронарных стентов (наиболее эффективный метод помощи пациентам с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, - прим. «КП»).

Стент - это такой крошечный сетчатый металлический каркас, который в ходе операции через небольшой прокол на ноге или руке устанавливают в суженный атеросклеротической бляшкой участок коронарной артерии. Имплантированный стент восстанавливает нарушенный кровоток и остается в сосуде на всю жизнь, сохраняя просвет сосуда открытым и обеспечивая кровоток в сердечной мышце.

И этот высокотехнологичный продукт спасает не просто жизнь в каждом конкретном случае, но и обеспечивает уверенность в ее высоком качестве после инфаркта.

О том, как с помощью трансфера мировых технологий удалось организовать в России первое крупномасштабное производство коронарных стентов, доказавших свою клиническую эффективность и безопасность во всем мире, рассказывает генеральный директор научно-производственного комплекса «Стентекс» Егор Лукьянов.

- Егор Владимирович, спасибо, что в ходе рабочего визита, вы нашли время пообщаться. Скажите, в России действительно высока потребность в производстве стентов?

- К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания были и пока еще остаются основной причиной смертности россиян, составляя более половины всех случаев. И примерно в 70-80% страдает мужское население трудоспособного возраста.

В 2012 году, когда мы только начали работу над проектом, число рентгенэндоваскулярных операций на коронарных артериях в России составило чуть более 75 тысяч, причем практически все они проводились с применением импортных расходников.

В 2017 году в России было проведено уже более 200 тысяч таких оперативных вмешательств. Общее число сосудистых центров со специально оборудованными операционными возросло почти до 300 клиник по всей стране.

В своем интервью министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что операционное лечение инфаркта путем стентирования коронарных артерий теперь применяется в три раза чаще, чем в 2012 году. В результате развития в том числе этого вида ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) смертность от инфаркта миокарда снизилась на 17% в 2017 г. по сравнению с 2012 годом. Произошли качественные изменения!

Конечно, пока есть к чему стремиться. Ведь исходя из опыта лучших мировых практик количество таких операций сейчас примерно в два раза ниже, чем это необходимо. И в своем послании Федеральному Собранию и в Указе от 7 июля 2018 г. президент обозначил важнейшую задачу по обеспечению доступности современной качественной медицинской помощи, реализация которой возможна в том числе путем внедрения лучших мировых практик и локализации производства высокотехнологичных медицинских изделий в нашей стране.

С выходом продукции «Стентекс» на отечественный рынок уже к концу 2017 г. общая доля российских коронарных стентов (сейчас на рынке четыре отечественных производителя, - прим. «КП») составила почти четверть от всего рынка, т.е. удалось существенно потеснить импорт.

И уже сейчас наше предприятие готово полностью закрыть потребность отечественных медучреждений в коронарных стентах и катетерах мирового уровня. К 2020 году мощность предприятия выйдет на показатель производства примерно 250 тысяч стентов в год.

- О создании совместного проекта по производству коронарных стентов на территории «Сколково» было объявлено в 2016 году. Как долго проект рождался?

- Как я упомянул, впервые мы докладывали о нем на заседании рабочей группы комиссии по модернизации при Президенте РФ в 2012 г. и тогда же представители профессионального сообщества, главные специалисты Минздрава и соруководитель рабочей группы комиссии (по модернизации) Вероника Скворцова (2012 год, - прим. «КП») поддержали инициативу по организации в России производства продукции мирового уровня с доказанной клинической эффективностью. На проработку деталей проекта и создание совместного предприятия ушло несколько лет, и в июне 2016 г. было объявлено о завершении сделки по созданию СП «Стентекс». На сегодняшний день мы локализовали производство стентов и сейчас продолжаем мероприятия по локализации производства катетеров в соответствии с утвержденным графиком.

- Расскажите о команде, которая работает над проектом.

- Наши люди - это наша самая большая ценность! Мы собрали и обучили одну из лучших технологических команд: инженеры по производству и специалисты контроля качества прошли обучение на производственных площадках иностранного партнера за рубежом. У нас молодой и целеустремленный коллектив, верящий в свое дело. Коллеги понимают, что выполняют ответственную и точную работу, чтобы снабдить хирурга эффективным и безопасным инструментом.

- Какова география поставок?

- Мы работаем со всеми субъектами Российской Федерации.

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