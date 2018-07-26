2018-07-26T12:19:15+03:00
Происшествия

Жители Крымска устроили панику из-за сирен

По всему региону ночью прошли грозовые дожди, а на побережье виднелись смерчи [фото, видео]
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Всю ночь в Краснодарском крае гремел гром и сверкали молнии. Фото: Артем ПАНФИЛОВВсю ночь в Краснодарском крае гремел гром и сверкали молнии. Фото: Артем ПАНФИЛОВ
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В ночь на 26 июля на Краснодарский край обрушился ливень с непрекращающимися грозами, громом и сильным ветром. В Крымске, где шесть лет назад случилось страшное наводнение с погибшими, и Новороссийске завыли сирены. Они не прекращали звучать около двух часов, чем напугали местных жителей.

Гроза в Новороссийске.

- Двойная сирена! Кошмар! Такое же было при наводнении в 2012 году, - пишет одна из жительниц Крымска.

В местных пабликах под фотографиями молний жители устроили настоящий ажиотаж. За минуту в ленте набиралось до 200 сообщений. Люди не понимали, что происходит и почему им никто не рассказал, в чем дело. Многие возмущались включением сирен. Особенно переживали мамочки, потому что их дети постоянно плакали.

- Зачем было включать сирену? Люди еще больше перепугались, это оповещение только для серьезного ЧС, - ругались жители.

В Краснодаре в ночь на 26 июля тоже сверкали молнии

В Краснодаре в ночь на 26 июля тоже сверкали молнии

Администрация Крымска объясняет, что сирены были включены для оповещения о непогоде – дожде и сильном ветре. Также сообщения со штормовыми предупреждениями рассылало МЧС. Глава города Сергей Лесь вместе с руководителями оперативных служб ночью объехал город, чтобы оценить обстановку после разбушевавшейся стихии.

Утром обстановка в городе наладилась.

- На данный момент электричество восстановлено практически во всех домах, с улиц убираем деревья. Ночью особого дождя не было, поэтому не было и подтоплений. Вода поднималась до 15 сантиметров, но быстро ушла, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» начальник ГО и ЧС по Крымскому району Владимир Дементьев.

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По всему региону после грозы наступил блэкаут
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Специалисты ГО и ЧС подъем уровня рек не зафиксировали. Все 12 датчиков уровня воды работают - ведется ежеминутный контроль.

В администрации Новороссийска включение сирен объяснили также сложными погодными условиями.

- Оповещение было включено для того, чтобы предупредить жителей о сильном дожде, ливне с грозой, градом и ветром, - сообщили в мэрии города-героя.

Пляж Новороссийска после урагана Фото: Пауль ГУРИН

Пляж Новороссийска после ураганаФото: Пауль ГУРИН

Молнии в Геленджике.

Кроме того, в Новороссийске на побережье выходило несколько смерчей. Один из них разбился о берег села Кабардинка, повредив ближайшие деревья и автомобили. В Геленджике зеленые насаждения обрушились на землю из-за ветра.

На пляже Новороссийска ураганом раскидало конструкции Фото: Пауль ГУРИН

На пляже Новороссийска ураганом раскидало конструкцииФото: Пауль ГУРИН

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