Председателя райсуда на Кубани обвиняют в получении взятки

2 Авг. 13:15 2018-08-02T17:57:11+03:00

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В следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края. Александра Турицына подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и в получение взятки в крупном размере. В январе этого года квалификационная коллегия судей региона дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

Обвинение строится на том, что в 2016 года судья Турицын вел уголовный процесс в отношении местного жителя, обвиняемого в изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере. Вину обвиняемого доказывали сотрудники регионального управления ФСКН (федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков — авт.) и управления МВД на транспорте. Подсудимый жаловался на них, сообщая о фальсификации доказательств. Узнав о жалобах, судья Турицын сообщил оперативникам, что может за вознаграждение гарантировать обвинительный приговор.

- В октябре 2016 года после вынесения обвинительного приговора судья получил 230 тысяч рублей. В январе 2017 года судья получил еще 300 тысяч рублей якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, – сообщили в следственном комитете.

Спустя год Александр Турицын ушел в отставку. Он не признает себя виновным и считает, что стал жертвой провокации. Тем не менее, обвинительный приговор в отношении подсудимого за хранение наркотиков был отменен, мужчина получил 400 тысяч рублей компенсации за необоснованное привлечение к ответственности.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

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- Ничего плохого о нем мы сказать не можем. Он был компетентным руководителем и юристом, - рассказали «КП» - Кубань» в суде. - Работали с ним больше 15 лет. Очень жаль, что так получилось.

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