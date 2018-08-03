«Бабушка бросилась в воду, но ребенка унесло в море»: очевидцы рассказывают, как 7-летний мальчик провалился в канализацию

3 Авг. 17:12 2018-08-04T12:21:46+03:00

Он упал в ливневку, гуляя по курорту [видео, фото]

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 7-летнего мальчика в Сочи. Сегодня, 3 августа, экстренные службы приехали на срочный вызов в район Свирского пляжа в Лазаревском районе около 14 часов дня.

Фото: vk.com/this_is_sochi

- Ребенок гулял с бабушкой, оступился и провалися в ливневку, - с ужасом наперебой рассказывали им очевидцы. - Бабушка мальчика бросилась за ним в воду, но сумасшедшее течение унесло его в море.

Спасатели вышли в море и продолжали обследовать местность с берега, но спустя некоторое время нашли малыша без признаков жизни в воде. Скорее всего, он захлебнулся.

Фото: vk.com/this_is_sochi

Тем не менее следователи начали проверку и официально причину смерти пока не озвучивают.

Фото: vk.com/this_is_sochi

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства. - В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Позже пользователи соцсетей опубликовали страшное видео, на котором запечатлен момент гибели ребенка. На кадрах видно, как беспечный мальчонка меряет ногами лужи, а потом исчезает в грязном потоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/663012" frameborder="0"></iframe> Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.Соцсети

- У меня ребенок упал, - голосит и мечется женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно...

Фото: vk.com/this_is_sochi